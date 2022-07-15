Секс допоможе схуднути? Тренер дав українцям точну відповідь

За словами лікаря, міфи про годинні секс-марафони здебільшого породжені індустрією фільмів для дорослих. А там кіно знімається дублями "в кілька заходів".

А от нормальний статевий акт, на думку сексологів, має тривати від 3 до 13 хвилин.

"Від 3 до 13 хвилин - це в середньому 8. Скільки ж калорій ми можемо спалити за 8 хвилин боротьби під ковдрою", - питає тренер?

Який висновок зробили науковці?

В одному з досліджень виявилося, що під час статевого акту чоловіки в середньому спалювали 4,2 калорії за хвилину, а жінки - 3,1.

В середньому піддослідні кохалися протягом 24,7 хвилин. Однак ці висновки непоказові, адже, на думку тренера, якщо ви знаєте, що вас досліджують, будете старатися довше й інтенсивніше.

Якщо ж повернутися до середньої тривалості 8 хвилин, в середньому ви спалите 29 калорій за один підхід, а от апетит після фізичної активності навпаки, виросте.

Секс - це здорово і добре, але худнути ним не варто

Тренер радить українцям кохатися, адже це, по-перше, приємно, по-друге, це як не крути - вид активності для м'язів.

А худнути треба корекцією способу життя. А це - менше і правильно харчуватися, і бути активними фізично окрем сексу.