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Секс допоможе схуднути? Тренер дав українцям точну відповідь

Фото: Секс допоможе схуднути? (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Існує багато теорій щодо сексу та схуднення. Адепти таких вірувань вважають, що регулярні "вправи" у ліжку допоможуть вам бути стрункими, підтягнутими, молодими та красивими. Але чи так це наспрвді?

Про це розповів український тренер Віктор Мандзяк.

За словами лікаря, міфи про годинні секс-марафони здебільшого породжені індустрією фільмів для дорослих. А там кіно знімається дублями "в кілька заходів".

А от нормальний статевий акт, на думку сексологів, має тривати від 3 до 13 хвилин.

"Від 3 до 13 хвилин - це в середньому 8. Скільки ж калорій ми можемо спалити за 8 хвилин боротьби під ковдрою", - питає тренер?

Який висновок зробили науковці?

В одному з досліджень виявилося, що під час статевого акту чоловіки в середньому спалювали 4,2 калорії за хвилину, а жінки - 3,1.

В середньому піддослідні кохалися протягом 24,7 хвилин. Однак ці висновки непоказові, адже, на думку тренера, якщо ви знаєте, що вас досліджують, будете старатися довше й інтенсивніше.

Якщо ж повернутися до середньої тривалості 8 хвилин, в середньому ви спалите 29 калорій за один підхід, а от апетит після фізичної активності навпаки, виросте.

Секс - це здорово і добре, але худнути ним не варто

Тренер радить українцям кохатися, адже це, по-перше, приємно, по-друге, це як не крути - вид активності для м'язів.

А худнути треба корекцією способу життя. А це - менше і правильно харчуватися, і бути активними фізично окрем сексу.

Раніше ми писали, чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом.

Також розповідали, які вправи допоможуть від болю в колінах.

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