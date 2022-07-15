UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Секс поможет похудеть? Тренер дал украинцам точный ответ

Фото: Секс поможет похудеть? (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Существует много теорий о сексе и похудении. Адепты таких верований считают, что регулярные "упражнения" в постели помогут вам быть стройными, подтянутыми, молодыми и красивыми. Но так ли это на самом деле?

Об этом рассказал украинский тренер Виктор Мандзяк.

По словам врача, мифы о часовых секс-марафонах в основном порождены индустрией фильмов для взрослых. А там кино снимается дублями "в несколько заходов".

А вот нормальный половой акт, по мнению сексологов, должен длиться от 3 до 13 минут.

"От 3 до 13 минут - это в среднем 8. Сколько же калорий мы можем сжечь за 8 минут борьбы под одеялом", - спрашивает тренер?

Какой вывод сделали ученые?

В одном из исследований оказалось, что во время полового акта мужчины в среднем сжигали 4,2 калории в минуту, а женщины - 3,1.

В среднем испытуемые занимались любовью в течение 24,7 минут. Однако эти выводы непоказательны, ведь, по мнению тренера, если вы знаете, что вас изучают, будете стараться дольше и интенсивнее.

Если же вернуться к средней продолжительности 8 минут, в среднем вы сожжете 29 калорий за один подход, а вот аппетит после физической активности наоборот, вырастет.

Секс - это здорово и хорошо, но худеть им не стоит

Тренер советует украинцам заниматься любовью, ведь это, во-первых, приятно, во - вторых, это как ни крути - вид активности для мышц.

А худеть надо коррекцией образа жизни. А это - меньше и правильно питаться, и быть активными физически.

Ранее мы писали, почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом.

Также рассказывали, какие упражнения помогут от боли в коленях.

Читайте РБК-Украина в Google News