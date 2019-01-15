Мережа відреагувала на звільнення маніяка, який 10 років ґвалтував дівчат

Колаж: РБК-Україна

Чоловік добре заробляв на дівчатах, які приходили на кастинг

Приморський суд Одеси відпустив 43-річного Сергія Улокина, який протягом десяти років ґвалтував і шантажував молодих дівчат. Чоловіка відпустили під заставу в 140 тисяч гривень. Про це повідомляє "Антикор".

Зловмисник шукав дівчат в соціальних мережах. Йому допомагала жінка, яка пропонувала наївним дівчатам пройти кастинг в модельне агентство. Дівчатам також розповідали про те, що модельне агентство принесе їм серйозний прибуток.

Жінка повідомляла, все робиться через ліжко і проводить кастинг дуже зайнята людина, яка платить 700 доларів за зйомку.

Він обирав не надто забезпечених дівчат і обіцяв їм 300-600 доларів за еротичну зйомку без обличчя, 700-800 доларів за відеозйомку статевого акту. Від 1 000 доларів дівчата могли отримати за зйомку жорстокого зґвалтування.

В Одесі Сергій чекав дівчат на знімній квартирі, в якій кімната була обладнана в порно-студію. Чоловік жорстоко ґвалтував дівчат. Одна з постраждалих звернулася до лікаря з сильними травмами статевих органів.

Про гроші мови не було. Маніяк, пояснював це тим, що кандидатуру претендентки потрібно узгодити з керівництвом, а гроші вона отримає на другому кастингу. На другому "побаченні" відбувалося ще більш страшне зґвалтування. І звичайно ж, грошей ніхто не отримував.

Коли маніяк запрошував дівчат на третю зустріч, і вони відмовлялися, то він їх шантажував. Він говорив, що через них фірма понесла великі втрати тому потрібно платити штраф. В іншому випадку збоченець говорив, що відправить відео статевих відносин всім друзям і близьким.

Варто зазначити, що такі штрафи багато дівчат платили роками. А ті, хто не міг платити шукали йому нових жертв. Тих, хто навідріз відмовлявся платити, маніяк піддавав моральному придушенню і поширював їх фото. Кілька дівчат не витримали такого і покінчили з собою.

Правоохоронцям насилу вдалося зловити маніяка. Довелося ловити на живця з допомогою кількох дівчат, "готових" до кастингу.

Судячи по достатку насильника, його жертви допомогли йому заробити величезні гроші. Він придбав квартиру, новий позашляховик, а також відвідував найкращі ресторани Одеси.

В даний момент триває слідство, а жертв стає все більше. 16 грудня Сергія Улокина випустили під заставу 140 тисяч гривень.

Ця новина викликала бурхливі обговорення у користувачів мережі.

Скріншот з Facebook

"Читаючи такі новини, розумієш, як шкода, що у нас в країні немає вишки", - написала Babella Bella.

Скріншот з Facebook

"Папи перебийте цьому насильникові коліна, щоб він лазив в муках до кінця своїх днів", - прокоментував Ігор Симоненко.

Скріншот з Facebook

"Все по закону! От якщо б він депутата чи міністра якого зґвалтував...тоді по справедливості", - зазначила Тетяна Ройсман.

Нагадаємо, що з'явилися подробиці різанини в Одеській області. Маніякові загрожує довічне тюремне ув'язнення

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