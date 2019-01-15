Сеть отреагировала на освобождение маньяка, который 10 лет насиловал девушек

Коллаж: РБК-Украина

Мужчина хорошо зарабатывал на девушках, которые приходили на кастинг

Приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который на протяжении десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек. Мужчину отпустили под залог в 140 тысяч гривен. Об этом сообщает "Антикор".

Злоумышленник искал девушек в социальных сетях. Ему помогала женщина, которая предлагала наивным девушкам пройти кастинг в модельное агентство. Девушкам также рассказывали о том, что модельное агентство принесет им серьезную прибыль.

Женщина сообщала, все делается через постель и кастинг проводит очень занятой человек, который платит 700 долларов за съемку.

Он выбирал не слишком обеспеченных девушек и обещал им 300-600 долларов за эротическую съемку без лица, 700-800 долларов за видеосъемку полового акта. От 1 000 долларов девушки могли получить за съемку жестокого изнасилования.

В Одессе Сергей ждал девушек на съемной квартире, в которой комната была оборудована в порно-студию. Мужчина жестоко насиловал девушек. Одна из пострадавших обратилась к врачу с сильными травмами половых органов.

О деньгах речи не было. Маньяк, объяснял это тем, что кандидатуру претендентки нужно согласовать с руководством, а деньги она получит на втором кастинге. На втором "свидании" происходило еще более страшное изнасилование. И конечно же, денег никто не получал.

Когда маньяк приглашал девушек на третью встречу, и они отказывались, то он их шантажировал. Он говорил, что из-за них фирма понесла большие потери поэтому нужно платить штраф. В противном случае извращенец говорил, что отправит видео половых отношений всем друзьям и близким.

Стоит отметить, что такие штрафы многие девушки платили годами. А те, кто не мог платить искали ему новых жертв. Тех, кто наотрез отказывался платить, маньяк подвергал нравственному подавлению и распространял их фото. Несколько девушек не выдержали такого и покончили с собой.

Правоохранителям с трудом удалось поймать маньяка. Пришлось ловить на живца с помощью нескольких девушек, "готовых" к кастингу.

Судя по достатку насильника, его жертвы помогли ему заработать огромные деньги. Он приобрел квартиру, новый внедорожник, а также посещал лучшие рестораны Одессы.

В данный момент следствие продолжается, а жертв становится все больше. 16 декабря Сергея Улокина выпустили под залог 140 тысяч гривен.

Эта новость вызвала бурные обсуждения у пользователей сети.

Скриншот с Facebook

"Читая такие новости, понимаешь, как жаль, что у нас в стране нет вышки", - написала Babella Bella.

Скриншот с Facebook

"Папы перебейте этому насильнику колени, чтобы он лазил в муках до конца своих дней", - прокомментировал Игорь Симоненко.

Скриншот с Facebook

"Все по закону! Вот если бы он депутата иль министра какого изнасиловал...тогда по справедливости", - отметила Татьяна Ройсман.

Напомним, что появились подробности резни в Одесской области. Маньяку грозит пожизненное тюремное заключение

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью, которая мешала ему спать.