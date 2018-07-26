У мережі з'явилося відео обвала мосту в Києві

Вчора, 25 липня, у Києві пройшов сильний дощ, який утруднив пересування по місту
25 липня у Києві пройшла потужна злива, яка затопила частину вулиць Києва та ускладнило пересування по місту.
Деякі машини були не в змозі подолати шлях. А на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської сталося обвалення конструкції шляхопроводу.
Обвалення моста на ТелігиОпубліковано Інформатор Київ Середа, 25 липня 2018 р.
Відео: обрушився міст (facebook.com/pg/kiev.informator.ua)
Раніше вже повідомлялося про те, що в Києві перекрили шляхопровід у Подільському районі.
Нагадаємо, в мережі люди масово публікували кадри потужної зливи в Києві, в результаті якої безліч вулиць затопило. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки.
Також ми писали про те, що в мережі з'явилися забавні меми того, як у Києві жорстко затопило перехід на Шулявці.
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