У мережі з'явилося відео обвала мосту в Києві

Фото: обвал Кирилівського шляхопроводу (РБК-Україна)

Вчора, 25 липня, у Києві пройшов сильний дощ, який утруднив пересування по місту

25 липня у Києві пройшла потужна злива, яка затопила частину вулиць Києва та ускладнило пересування по місту.

Деякі машини були не в змозі подолати шлях. А на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської сталося обвалення конструкції шляхопроводу.

Обвалення моста на Теліги Опубліковано Інформатор Київ Середа, 25 липня 2018 р.

Відео: обрушився міст (facebook.com/pg/kiev.informator.ua)

Раніше вже повідомлялося про те, що в Києві перекрили шляхопровід у Подільському районі.

Нагадаємо, в мережі люди масово публікували кадри потужної зливи в Києві, в результаті якої безліч вулиць затопило. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилися забавні меми того, як у Києві жорстко затопило перехід на Шулявці.

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