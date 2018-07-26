В сети появилось видео обрушившегося моста в Киеве

STYLER LIFE 26.07.2018 - 16:54
Фото: обвал Кирилловского путепровода (РБК-Украина) Фото: обвал Кирилловского путепровода (РБК-Украина)

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел сильный дождь, который затруднил передвижение по городу

25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил часть улиц Киева и затруднил передвижение по городу. 

Некоторые машины были не в состоянии преодолеть путь. А на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской произошло обрушение конструкции путепровода. 

 

Обрушение моста на Телиги

Опубліковано Информатор Киев Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: обрушившийся мост (facebook.com/pg/kiev.informator.ua)

Ранее уже сообщалось о том, что в Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе.

Напомним, в сети люди массово публиковали кадры мощного ливня в Киеве, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки. 

Также мы писали о том, что в сети появились забавные мемы того, как в Киеве жестко затопило переход на Шулявке.

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Теги:  Киев,  Дождь,  обрушение,  мост в Крым,  ливень