В сети появилось видео обрушившегося моста в Киеве

Фото: обвал Кирилловского путепровода (РБК-Украина)

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел сильный дождь, который затруднил передвижение по городу

25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил часть улиц Киева и затруднил передвижение по городу.

Некоторые машины были не в состоянии преодолеть путь. А на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской произошло обрушение конструкции путепровода.

Обрушение моста на Телиги Опубліковано Информатор Киев Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: обрушившийся мост (facebook.com/pg/kiev.informator.ua)

Ранее уже сообщалось о том, что в Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе.

Напомним, в сети люди массово публиковали кадры мощного ливня в Киеве, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки.

Также мы писали о том, что в сети появились забавные мемы того, как в Киеве жестко затопило переход на Шулявке.

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