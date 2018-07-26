В сети появилось видео обрушившегося моста в Киеве

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел сильный дождь, который затруднил передвижение по городу
25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил часть улиц Киева и затруднил передвижение по городу.
Некоторые машины были не в состоянии преодолеть путь. А на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской произошло обрушение конструкции путепровода.
Обрушение моста на ТелигиОпубліковано Информатор Киев Середа, 25 липня 2018 р.
Видео: обрушившийся мост (facebook.com/pg/kiev.informator.ua)
Ранее уже сообщалось о том, что в Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе.
Напомним, в сети люди массово публиковали кадры мощного ливня в Киеве, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки.
Также мы писали о том, что в сети появились забавные мемы того, как в Киеве жестко затопило переход на Шулявке.
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