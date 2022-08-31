Хто зараз в Україні отримує найвищі зарплати і що впливає на оплату праці

Війна відбилася на зарплатах українців і у багатьох за останні пів року помінялися умови роботи, розмір оплати та графіки. Тільки 3% опитаних зізналися, що у них з лютого спостерігається позитивна динаміка в оплаті праці.
Іншим же пощастило менше, і роботодавці змушені були піти на тимчасові заходи - скоротили штат, урізали зарплати, відправили працівників у тривалі відпустки або перевели на інший графік роботи.
Як змінилися зарплати в Україні, і хто зараз став заробляти ще більше - читайте в матеріалі нижче.
За даними опитування Work.ua, майже 30% втратили свою постійну роботу - їх скоротили або компанія припинила працювати повністю. Ще 33% повідомили, що роботодавець спочатку зупинив роботу, але потім працівники знову повернулися на робочі місця. І тільки у 27% умови роботи не змінилися.
65% працівників не отримують бонуси до зарплати. А 16% отримує у вигляді бонусу 20% від свого окладу.
Дані розділені на три показники: I квартиль, медіана, III квартиль.
Дані I квартиля відповідають оплаті праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи. Дані медіани - це середньоринковий рівень оплати праці фахівців, у яких досвід роботи не менше 2-3 років, зарплати III квартиля - це рівень фахівців з відмінними професійними навичками.
Професійний менеджер з продажу отримує 22 тисячі гривень, жінка на аналогічній посаді - 18 тисяч гривень.
Найвищий рівень зарплат зараз - у фахівців у віці від 25 до 34 років. Найнижчі зарплати у респондентів у віці від 16 до 24 років.
Має значення і професійний рівень працівника. Українці з високим рівнем знань і професіоналізмом отримують набагато вищу зарплату.
Тобто, найвищі зарплати в Україні зараз у чоловіків у віці від 25 до 34 років, які володіють досвідом роботи та високими професійними знаннями.
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