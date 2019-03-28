Я сфотографувала ваші морди: у херсонській школі залякують учнів

У херсонській школі №27 зафіксований кричущий випадок: вчителі на постійній основі труять учнів, при цьому всіляко погрожуючи. Про це інформує видання "Херсон Times".

Перший випадок зневажливого ставлення до своїх вихованців був зафіксований, коли дітей змусили прибирати установу проти їх волі. Про це розповіла мама однієї зі школярок.

"Класний керівник Лариса Олександрівна за те, що дитина ходить не у шкільній формі, часто залишала Таню після уроків прибирати клас. Дитина ходить на заняття чиста, офісний стиль. Біла сорочка з дрібним принтом, штани у дрібну клітку. Одяг не викликаюча - просто офісний стиль. Моя дитина вже стомилась вислуховувати погрози", - нарікає мати.

Після цього мати заборонила дівчинці йти на поводу педагогу, однак той сказав дитині, що його поставили на облік. А мати викликають у найближчі дні відвідати школу.

Крім того, від педагогів у даному закладі моральні приниження зазнало ще два учня. Ситуація полягала в тому, що хлопці їхали в маршрутці і дивилися в мобільні телефони. А коли вони почали виходити з транспорту, до них підійшла вчитель музики Гузовская Ірина Олександрівна і запитала, чому вони їй не поступилися. Діти відповіли, що не помітили її.

Педагога така відповідь не влаштувала і вона сказала: "Я сфотографувала ваші морди. Покажу директорам. Жодна школа вас не візьме".

Варто відзначити, що подібні ситуації виникали неодноразово. Тому батькам слід більш уважно підходити до вибору установи, в якому буде навчатися дитина.

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