У школі Миколаєва з підозрою на скарлатину госпіталізовані першокласники

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Вирішується питання про те, які заходи будуть вжиті у школі через випадки захворювання дітей

У Миколаєві в школі №50 з підозрою на скарлатину (вірусне захворювання) "швидка" забрала в лікарню двох першокласників. Про це повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, передає видання "Новини N".

Шамрай стверджує, що про масове захворювання дітей мова поки що не йде. Однак з підозрою на скарлатину в лікарні перебувають двоє дітей. На даний момент вирішується питання про те, які заходи будуть вжиті у школі у випадку захворювання дітей. Точні результати клініка зможе надати тільки через два тижні.

У разі захворювання у шкільному закладі можуть оголосити карантин на 21 день. Однак начальник міського управління охорони здоров'я ставить дану інформацію під сумнів.

"Зараз наш заступник відділу по материнству і дитинству уточнює обставини, пізніше він скаже, які заходи будуть прийняті з цього приводу. Там карантин на 21 день оголошується, але я не думаю, що він буде оголошений. Ми зараз уточнюємо, чи дійсно там це захворювання, тому що, щоб його підтвердити, необхідні посіви зіва і глотки на стафілокок. Якщо будуть посіви і це підтвердиться, якщо немає - то клініка тільки через два тижні зможе сказати, чи дійсно там скарлатина чи ні", - повідомила Шамрай.

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