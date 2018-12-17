В школе Николаева с подозрением на скарлатину госпитализированы первоклассники

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Решается вопрос о том, какие меры будут предприняты в школе из-за случаев заболевания детей

В Николаеве в школе №50 с подозрением на скарлатину (вирусное заболевание) "скорая" забрала в больницу двух первоклассников. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, передает издание "Новости N".

Шамрай утверждает, что о массовом заболевании детей речь пока еще не идет. Однако с подозрением на скарлатину в больнице находятся двое детей. На данный момент решается вопрос о том, какие меры будут предприняты в школе в случае заболевания детей. Точные результаты клиника сможет предоставить только через две недели.

В случае заболевания в школьном учреждении могут объявить карантин на 21 день. Однако начальник городского управления здравоохранения ставит данную информацию под сомнение.

"Сейчас наш заместитель отдела по материнству и детству уточняет обстоятельства, позже он скажет, какие меры будут приняты по данному поводу. Там карантин на 21 день объявляется, но я не думаю, что он будет объявлен. Мы сейчас уточняем, действительно ли там это заболевание, потому что, чтобы его подтвердить, необходимы посевы зева и глотки на стафилококк. Если будут посевы и это подтвердится, если нет - то клиника только через две недели сможет сказать, действительно ли там скарлатина или нет", - сообщила Шамрай.

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