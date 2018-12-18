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Школяр розбився на смерть, катаючись на санках: з'явилося відео

STYLERЖиття    18.12.2018 - 10:42

Відео: YouTube/ТСН

Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель 15-річного школяра, який разбился, катаючись на санках у селі Великий Кучурів Чернівецької області. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Школяр розбився на смерть, катаючись на санках: з'явилося відео

Скріншот

Нагадаємо, що компанія місцевих підлітків вирішила покататися по селу на санках, прив'язавши їх до позашляховика. На одному з поворотів 16-річний водій не врахував дорожньої обстановки та допустив перекидання санок. При цьому один з хлопців вдарився головою об бетонний паркан. Він відразу був доставлений в лікарню, але врятувати життя учню 10 класу місцевої школи медикам не вдалося.

Школяр розбився на смерть, катаючись на санках: з'явилося відео

Скріншот

За словами місцевих жителів, вони не знали, якими небезпечними розвагами займаються діти.

"Ми вже сиділи вдома... Був пізній вечір. Якби знали, то, звичайно ж, не дозволили б їм таким займатися", - розповіла жителька села.

Самі ж підлітки кажуть, що катаються на прив'язаних до авто санках тому, що "так цікавіше".

Школяр розбився на смерть, катаючись на санках: з'явилося відео

Скріншот

Тим часом українці активно коментують жахливу трагедію, яка забрала життя 15-річного хлопця.

"У 15 років вони ще не думають, їм все весело і забавно. Дуже шкода хлопця, а іншим - урок на все життя", - написав один юзер.

"Потрібно стежити за дітьми! Батьки - це не просто слово, а відповідальність", - додав інший.

Школяр розбився на смерть, катаючись на санках: з'явилося відео

Скріншот (facebook.com/policebukovyna)

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя наймолодший директор бібліотеки в Україні, якому було всього 15 років.

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