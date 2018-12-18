Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

Видео: YouTube/ТСН

Полиция открыла уголовное производство из-за гибели 15-летнего школьника, который разбился, катаясь на санках в селе Великий Кучуров Черновицкой области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Напомним, что компания местных подростков решила покататься по селу на санках, привязав их до внедорожника. На одном из поворотов 16-летний водитель не учел дорожной обстановки и допустил опрокидывание санок. При этом один из парней ударился головой о бетонный забор. Он сразу был доставлен в больницу, но спасти жизнь ученику 10 класса местной школы медикам не удалось.

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По словам местных жителей, они не знали, какими опасными развлечениями занимаются дети.

"Мы уже сидели дома... Был поздний вечер. Если бы знали, то, конечно же, не разрешили бы им таким заниматься", - рассказала жительница села.

Сами же подростки говорят, что катаются на привязанных к авто санках потому, что "так интереснее".

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Тем временем украинцы активно комментируют ужасную трагедию, забравшую жизнь 15-летнего парня.

"В 15 лет они еще не думают, им все весело и забавно. Очень жаль парня, а другим - урок на всю жизнь", - написал один юзер.

"Нужно следить за детьми! Родители - это не просто слово, а ответственность", - добавил другой.

Скриншот (facebook.com/policebukovyna)

Напомним, недавно ушел из жизни самый молодой директор библиотеки в Украине, которому было всего 15 лет.