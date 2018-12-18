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Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 10:42

Видео: YouTube/ТСН

Полиция открыла уголовное производство из-за гибели 15-летнего школьника, который разбился, катаясь на санках в селе Великий Кучуров Черновицкой области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

Скриншот

Напомним, что компания местных подростков решила покататься по селу на санках, привязав их до внедорожника. На одном из поворотов 16-летний водитель не учел дорожной обстановки и допустил опрокидывание санок. При этом один из парней ударился головой о бетонный забор. Он сразу был доставлен в больницу, но спасти жизнь ученику 10 класса местной школы медикам не удалось.

Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

Скриншот

По словам местных жителей, они не знали, какими опасными развлечениями занимаются дети. 

"Мы уже сидели дома... Был поздний вечер. Если бы знали, то, конечно же, не разрешили бы им таким заниматься", - рассказала жительница села.

Сами же подростки говорят, что катаются на привязанных к авто санках потому, что "так интереснее".

Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

Скриншот

Тем временем украинцы активно комментируют ужасную трагедию, забравшую жизнь 15-летнего парня.

"В 15 лет они еще не думают, им все весело и забавно. Очень жаль парня, а другим - урок на всю жизнь", - написал один юзер.

"Нужно следить за детьми! Родители - это не просто слово, а ответственность", - добавил другой.

Школьник разбился насмерть, катаясь на санках: появилось видео

Скриншот (facebook.com/policebukovyna)

Напомним, недавно ушел из жизни самый молодой директор библиотеки в Украине, которому было всего 15 лет.

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