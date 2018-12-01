Шок і жах: у Дніпрі новонародженої видалили величезну пухлину

Скріншот відео (youtube.com/51 канал)

Пухлина діагностували ще на внутрішньоутробному аналізі, проте мати дитини відмовилася робити аборт

Шок і жах чекав молодих батьків, які з нетерпінням чекали на народження дочки. На ранніх стадіях вагітності лікарі встановили внутрішньоутробний діагноз і повідомили, що у дитини утворилася пухлина. Але, як повідомляє "Дніпровська Панорама", майбутня мати навідріз відмовилася від аборту.

Час минав, а разом з дитиною зростала і пухлина. Весь цей час лікарі ретельно стежили за вагітністю і були готові провести пологи. В призначений термін дівчині зробили кесарів розтин і приступили до операції.

Лікарі зізнаються, що дуже боялися зашкодити пухлина, яка досягла гігантських розмірів – близько двох кілограмів. Додаткові побоювання викликав тип пухлини: тераторма, якій властиво проростати глибоко всередину дитини і використовують величезні запаси кровообігу.

Скріншот відео (youtube.com/51 канал)

"Їх небезпека в тому, що вони харчуються майже половинному об'єму циркулюючої в організмі крові. Тому потрібно було підготуватися, щоб цей дефіцит об'єму крові не заважав дитині дихати і жити", - пояснив головний лікар медичного центру Ігор Македонський.

Скріншот відео (youtube.com/51 канал)

Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровського центрі матері і дитини ім. проф. Руднєва. Олександр Буяльський додав: "Після ретельного обстеження зробили операцію, яка тривала шість годин".

За словами лікарів, маленька пацієнтка йде на поправку і вже через два тижні молода мама зможе взяти на руки свою улюблену дочку.

Нагадаємо, що померла відома тележурналістка, не витримавши боротьбу з важким захворюванням.

Раніше повідомлялося, що "Укрлендфармінг" закупив обладнання для Інституту педіатрії, акушерства і гінекології.

Відео РБК - Україна