Шок и ужас: в Днепре новорожденной удалили гигантскую опухоль

Скриншот видео (youtube.com/51 канал)

Опухоль диагностировали еще на внутриутробном анализе, однако мать ребенка отказалась делать аборт

Шок и ужас ждал молодых родителей, которые с нетерпением ждали рождения дочери. На ранних стадиях беременности врачи установили внутриутробный диагноз и сообщили, что у ребенка образовалась опухоль. Но, как сообщает "Днепровская Панорама", будущая мать наотрез отказалась от аборта.

Время шло, а вместе с ребенком росла и опухоль. Все это время врачи тщательно следили за беременностью и были готовы провести роды. В назначенный срок девушке сделали кесарево сечение и приступили к операции.

Врачи признаются, что очень боялись повредить опухоль, которая достигла гигантских размеров – около двух килограммов. Дополнительные опасения вызывал тип опухоли: тераторма, которой свойственно прорастать глубоко внутрь ребенка и используют огромные запасы кровообращения.

Скриншот видео (youtube.com/51 канал)

"Их опасность в том, что они питаются почти половинном объема циркулирующей в организме крови. Поэтому нужно было подготовиться, чтобы этот дефицит объема крови не мешал ребенку дышать и жить", - объяснил главный врач медицинского центра Игорь Македонский.

Скриншот видео (youtube.com/51 канал)

Заведующий отделения интенсивной терапии новорожденных Днепропетровского центре матери и ребенка им. проф. Руднева. Александр Буяльский добавил: "После тщательного обследования сделали операцию, которая продлилась шесть часов".

По словам врачей, маленькая пациентка идет на поправку и уже через две недели молодая мама сможет взять на руки свою любимую дочь.

Напомним, что умерла известная тележурналистка, не выдержав борьбу с тяжелым заболеванием.

Ранее сообщалось, что "Укрлендфарминг" закупил оборудование для Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

Видео РБК - Украина