Врачи обнаружили редкую болезнь: во рту мужчины выросла опухоль размером с голову

Во рту жителя Филиппин выросла опухоль размером с его голову. Медики считают, что у Леонардо Мориса амелобластома - редкая болезнь, которая развилась вследствие травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний Леонардо Морис получил травму челюсти, когда играл в баскетбол в подростковом возрасте. В течение нескольких лет он страдал от зубной боли, а потом, когда ему исполнилось 23 года, начала развиваться опухоль.

У филиппинца обнаружили редкую болезнь – амелобластому, доброкачественную опухоль, которая поражает челюсть и может быть следствием травмы. Не смотря на то, что опухоль считается доброкачественной, амелобластома может разрушать челюстную кость и даже распространяться на пазухи и глазницы.

Скриншот видео: (YouTube/Viral Press)

Несмотря на постоянную боль, Морис работает каждый день на стройке, чтобы оплатить операцию. Он зарабатывает всего несколько долларов в день, поскольку операция стоит около шести тысяч долларов.

Сейчас опухоль так разрослась, что мужчина едва может есть. Филиппинец вынужден питаться исключительно жидкой едой: супами, водой и фруктовыми соками.

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