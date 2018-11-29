Лікарі виявили рідкісну хворобу: у роті чоловіка виросла пухлина розміром з голову

У роті жителя Філіппін виросла пухлина розміром з голову. Медики вважають, що у Леонардо Моріса амелобластома - рідкісна хвороба, яка розвинулася внаслідок травми. Про це повідомляє Daily Mail.

30-річний Леонардо Моріс отримав травму щелепи, коли грав у баскетбол у підлітковому віці. Протягом декількох років він страждав від зубного болю, а потім, коли йому виповнилося 23 роки, почала розвиватися пухлина.

У філіппінця виявили рідкісну хворобу – амелобластому, доброякісну пухлину, яка вражає щелепу і може бути наслідком травми. Не дивлячись на те, що пухлина вважається доброякісною, амелобластома може руйнувати щелепну кістку і навіть поширюватися на пазухи й очниці.

Скріншот відео: YouTube/Viral Press)

Незважаючи на постійну біль, Моріс працює кожен день на будівництві, щоб оплатити операцію. Він заробляє всього кілька доларів в день, оскільки операція коштує близько шести тисяч доларів.

Зараз пухлина так розрослася, що чоловік ледве може їсти. Філіппінець змушений харчуватися виключно рідкою їжею: супами, водою і фруктовими соками.

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