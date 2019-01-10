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Штраф за нецензурщину: дядька і матір звинувачують у насильстві над дитиною

STYLERЖиття    10.01.2019 - 16:14
Штраф за нецензурщину: дядька і матір звинувачують у насильстві над дитиною
Колаж РБК-Україна

Сусіди викликали поліцію, коли почули лайку і звуки боротьби

Родичі шестирічного хлопчика почали з'ясовувати стосунки на очах шестирічного хлопчика. Спочатку вони лаялися, а потім почали битися. Сусіди викликали поліцію, яка склала протоколи за вчинення "домашнього насильства". Про це повідомив Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

За інформацією поліції, жінка зчепилася зі своїм братом, який у стані алкогольного сп’яніння облаяв племінника за те, що той взяв солодощі. Мати почала висловлюватися на адресу родича нецензурними словами, а потім ще й вдарила кулаком в обличчя.

"Увесь цей конфлікт відбувся на очах у малого. Дорослі, самі того не розуміючи, своєю поведінкою вчинили над ним домашнє насильство", -  зазначив заступник начальника Ізмаїльського відділу поліції.

Штраф за нецензурщину: дядька і матір звинувачують у насильстві над дитиною

Скріншот посту (facebook.com/gunp.odessa/)

На правопорушників склали протоколи за ч. 1 ст. 173-2 "вчинення домашнього насильства" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дебошири відбулися невеликим штрафом у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів громадян (170-340 грн).

До речі, нещодавно у Дніпрі в одній з квартир виявили трьох маленьких дітей, які проживали без їжі, в антисанітарних умовах, серед мотлоху і бруду.

Нагадаємо, після інциденту з побиттям дитиною няні в Одесі українцям розповіли, як правильно обирати помічницю по догляду за дитиною.

 

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