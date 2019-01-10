Серед мотлоху і сміття: в Дніпрі батьки морять дітей голодом в антисанітарних умовах

Колаж РБК-Україна

Мати не бачить своєї провини і стверджує, що діти нагодовані

9 січня у Дніпрі в одній з квартир було виявлено троє маленьких дітей, які проживали у антисанітарних умовах, серед мотлоху і бруду. Крім того, у приміщенні була відсутня будь-яка їжа, передає Інформатор.

Квартира виглядала не кращим чином: на стінах висіли обірвані шпалери, а в туалеті не було води. Серед цього жаху правоохоронці помітили хлопчиків (4 і 5 років), а також 8-місячного малюка.

Фото: (dp.informator.ua)

У 24-річної жінки поцікавилися, чим вона годує дітей. На що та почала запевняти, що ще вранці годувала синів супом, хоча в квартирі не було навіть натяку на яку-небудь їжу.

Мати також намагалася запевнити, що ввечері на її рахунок переведуть "дитячі" гроші і вона відразу ж піде за їжею в торговий центр. Правоохоронці написали рапорт в Шевченківське відділення поліції і тепер за батьками будуть стежити компетентні органи.

Нагадаємо, що у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцею. Хлопці оголосили безстрокову акцію протесту і залишилися вдома. Батьки дітей відзначають, що в будівлях ліцею можна виявити купу тріщин в стінах, грибок, цвіль, аудиторії в підвалі і відсутність протипожежної безпеки. Однак на цьому список недоліків не закінчується.

Ми писали, що мати залишила трьох малолітніх дітей вдома без їжі. Діти були дуже запущені - брудні, з вошами і висипом на тілі. За їх словами, за день вони нічого не їли. Всюди панував безлад і антисанітарія, а також випорожнення двох великих собак, які теж знаходилися в будинку.

А також повідомляли, що на Прикарпатті знайшли причину постійних хвороб дітей. Батьки забили на сполох, коли діти почали постійно хворіти і кашляти, а лікарі ніяк не могли встановити причину. Виявилося, що будівля дитячого садка покрита цвіллю від стін до стелі.