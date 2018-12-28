Полная антисанитария: в Николаеве взбунтовались студенты морского лицея

Коллаж РБК-Украина

Ученики объявили акцию протеста из-за ужасных условий обучения

27 декабря в Николаеве группа № 31 морского лицея взбунтовалась и не вышла в полном составе на уроки. Ученики и их родители жалуются на антисанитарные и опасные условия учебы в учреждении. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Федор Левченко.

Ребята объявили бессрочную акцию протеста и остались дома. Родители детей отмечают, что в зданиях лицея можно обнаружить кучу трещин в стенах, грибок, плесень, аудитории в подвале и отсутствие противопожарной безопасности. Однако на этом список недочетов не заканчивается.

Фото: (facebook.com/LevchenkoFedor)

Поэтому родители выдвигают свои условия: требуют создать комиссию по проверке аварийности здания морского лицея и найти ученикам надлежащее место для проведения занятий.

Фото: (facebook.com/LevchenkoFedor)

"По словам родителей, их дети не пришли сегодня на уроки, не придут и завтра, также, они уверяют, что, если за время новогодних каникул ситуация не разрешится, дети не выйдут на учебу и после каникул", - пишет Федор Левченко.

Скриншот поста: (facebook.com/LevchenkoFedor)

Напомним, что в Украине сократилось количество вузов и студентов. На начало 2018/19 учебного года в Украине действовало 652 высших учебных заведения, что на девять меньше, чем год назад (661).

Мы писали, что в Новой Каховке студент покончил с собой в общежитии. Друзья и педагоги отмечают, что парень был замкнутым, но депрессии у него не замечали.

Мы сообщали, что обнародовали рацион спортсменов училища имени Бубки. Красная икра является частью рациона, и такие затраты считают оправданными.