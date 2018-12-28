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Повна антисанітарія: у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцею

STYLERЖиття    28.12.2018 - 11:28
Повна антисанітарія: у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцею
Колаж РБК-Україна

Учні оголосили акцію протесту через жахливі умови навчання

27 грудня в Миколаєві група № 31 морського ліцею збунтувалася і не вийшла в повному складі на уроки. Учні та їхні батьки скаржаться на антисанітарні та небезпечні умови навчання в закладі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Федір Левченко.

Хлопці оголосили безстрокову акцію протесту і залишилися вдома. Батьки дітей відзначають, що в будівлях ліцею можна виявити купу тріщин в стінах, грибок, цвіль, аудиторії в підвалі і відсутність протипожежної безпеки. Однак на цьому список недоліків не закінчується.

Повна антисанітарія: у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцеюФото: (facebook.com/LevchenkoFedor)

Тому батьки висувають свої умови: вимагають створити комісію по перевірці аварійності будівлі морського ліцею та знайти учням належне місце для проведення занять.

Повна антисанітарія: у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцеюФото: (facebook.com/LevchenkoFedor)

"За словами батьків, їхні діти не прийшли сьогодні на уроки, не прийдуть і завтра, також, вони запевняють, що, якщо за час новорічних канікул ситуація не вирішиться, діти не вийдуть на навчання після канікул", - пише Федір Левченко.

Повна антисанітарія: у Миколаєві збунтувалися студенти морського ліцеюСкріншот поста: (facebook.com/LevchenkoFedor)

Нагадаємо, що в Україні скоротилася кількість вузів і студентів. На початок 2018/19 навчального року в Україні діяло 652 вищих навчальні заклади, що на дев'ять менше, ніж рік тому (661).

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