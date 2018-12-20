50 килограммов красной икры: обнародовали рацион спортсменов училища имени Бубки

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Оплачивает закупку местный бюджет

Красную икру на почти 100 тысяч гривен для Донецкого высшего спортивного училища имени Сергея Бубки, что находится в городе Бахмут (бывший Артемовск), планируют закупить у частного предпринимателя ФЛП “Острецова Любовь Дмитриевна”. Об этом сообщило "Вільне радіо".

В закупке икры для спортивного училища не видят ничего странного. Красная икра является частью рациона, и такие затраты считают оправданными. Об этом рассказала юрист и ответственный за закупки в училище Александра Чайка.

Иллюстративное фото (instagram.com)

Интересным является то, что в тендере на закупку икры принимало участие только одно лицо - та самая Острецова Любовь Дмитриевна. В училище говорят, что так часто бывает, когда лишь один участник участвует в аукционе.

Издание "Вільне радіо" говорит, что 64-летняя поставщица стала частным предпринимателем только в августе этого года. И сразу же стала участвовать в государственных торгах - только тех, которые объявило спортивное учебное заведение.

Сейчас она ожидает результата тендеров на поставку товара на общую сумму 1 млн 220 тыс грн - кроме икры Любовь Дмитриевна предлагает училищу рыбу, рыбное филе, картофель и сушеные овощи, колбасные изделия, манную крупу, мед и яйца, дрожжи, кофе, чай и другую продукцию.

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