Українцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застуди

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Супрун пояснила, коли краще пропустити тренування і залишитися вдома

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила українцям, як заняття спортом можуть впливати на простудні захворювання та грип. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун розповіла, що фізичні вправи чудово підходять як метод профілактики і загартовування для зниження ризику захворіти простудними захворюваннями. Однак вона попередила, що під час хвороби потрібно враховувати стан і особливості організму.

В. о. міністра зазначила, що заняття спортом не допоможуть одужати, але і не принесуть шкоди в тому випадку, якщо людина просто застудилася.

"Якщо ви не впевнені, то можете згадати так зване правило "вище шиї" – коли у вас немає симптомів в тілі, а є тільки у верхній частині – нежить, чхання або невеликий кашель. Ці симптоми не привід повністю відмовитися від фізичної активності. Найбільш ймовірно, що в цьому випадку тренування не зашкодять вашому організму. Вправи не прискорять процес одужання і не можуть погіршити стан", - зазначила Супрун.

Вона порекомендувала трохи зменшити інтенсивність і замінити біг на прогулянку, а також запропонувала займатися вдома або на свіжому повітрі, щоб в закритому приміщенні тренажерного залу не поширювати віруси.

А ось при грипі Уляна Супрун радить залишатися вдома, в ліжку, так як фізичні навантаження ускладнять імунітету боротьбу з інфекцією.

"Такі симптоми як гарячка, головний біль, біль у м'язах, горлі, кашель і нежить – це захисні реакції організму на вірус, допомагають з ним боротися. Вони свідчать про активну боротьбу імунітету з грипом. В цей час тренуватися і додатково виснажувати свій організм не можна. Імунна система працює на всю потужність, щоб боротися з інфекцією. А фізичні навантаження – додаткова форма стресу, яка ускладнює завдання для імунітету", - зазначила в. о. міністра.

Вона додала, що тренування з температурою можуть спровокувати травми, так як вона може знизити силу м'язів і погіршує координацію.

Уляна Супрун порекомендувала під час грипу створити організму всі умови для боротьби з вірусом і розповіла, що в цей період потрібно багато пити, провітрювати приміщення, правильно харчуватися, повноцінно спати і дотримуватися постільного режиму.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна