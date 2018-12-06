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Українцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застуди

STYLERЖиття    06.12.2018 - 13:57
Українцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застуди
Колаж РБК-Україна

Супрун пояснила, коли краще пропустити тренування і залишитися вдома

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила українцям, як заняття спортом можуть впливати на простудні захворювання та грип. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун розповіла, що фізичні вправи чудово підходять як метод профілактики і загартовування для зниження ризику захворіти простудними захворюваннями. Однак вона попередила, що під час хвороби потрібно враховувати стан і особливості організму.

В. о. міністра зазначила, що заняття спортом не допоможуть одужати, але і не принесуть шкоди в тому випадку, якщо людина просто застудилася.

"Якщо ви не впевнені, то можете згадати так зване правило "вище шиї" – коли у вас немає симптомів в тілі, а є тільки у верхній частині – нежить, чхання або невеликий кашель. Ці симптоми не привід повністю відмовитися від фізичної активності. Найбільш ймовірно, що в цьому випадку тренування не зашкодять вашому організму. Вправи не прискорять процес одужання і не можуть погіршити стан", - зазначила Супрун.

Вона порекомендувала трохи зменшити інтенсивність і замінити біг на прогулянку, а також запропонувала займатися вдома або на свіжому повітрі, щоб в закритому приміщенні тренажерного залу не поширювати віруси.

А ось при грипі Уляна Супрун радить залишатися вдома, в ліжку, так як фізичні навантаження ускладнять імунітету боротьбу з інфекцією.

"Такі симптоми як гарячка, головний біль, біль у м'язах, горлі, кашель і нежить – це захисні реакції організму на вірус, допомагають з ним боротися. Вони свідчать про активну боротьбу імунітету з грипом. В цей час тренуватися і додатково виснажувати свій організм не можна. Імунна система працює на всю потужність, щоб боротися з інфекцією. А фізичні навантаження – додаткова форма стресу, яка ускладнює завдання для імунітету", - зазначила в. о. міністра.

Вона додала, що тренування з температурою можуть спровокувати травми, так як вона може знизити силу м'язів і погіршує координацію.

Уляна Супрун порекомендувала під час грипу створити організму всі умови для боротьби з вірусом і розповіла, що в цей період потрібно багато пити, провітрювати приміщення, правильно харчуватися, повноцінно спати і дотримуватися постільного режиму.

Українцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застудиУкраїнцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застудиУкраїнцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застуди

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла, як запобігти раку шийки матки.

А також розповідали про те, що Уляна Супрун пояснила, чому корисно їсти сало.

Відео: РБК-Україна

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