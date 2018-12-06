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Украинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простуды

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 13:57
Украинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простуды
Коллаж РБК-Украина

Супрун объяснила, когда лучше пропустить тренировки и остаться дома

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила украинцам, как занятия спортом могут влиять на простудные заболевания и грипп. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун рассказала, что физические упражнения прекрасно подходят как метод профилактики и закаливания для снижения риска заболеть простудными заболеваниями. Однако она предупредила, что во время болезни нужно учитывать состояние и особенности организма.

И. о. министра отметила, что занятия спортом не помогут выздороветь, но и не принесут вреда в том случае, если человек просто простудился.

"Если вы не уверены, то можете вспомнить так называемое правило "выше шеи" – когда у вас нет симптомов в теле, а есть только в верхней части – насморк, чихание или небольшой кашель. Эти симптомы не повод полностью отказаться от физической активности. Наиболее вероятно, что в этом случае тренировки не повредят вашему организму. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние", - отметила Супрун.

Она порекомендовала немного уменьшить интенсивность и заменить бег на прогулке, а также предложила заниматься дома или на свежем воздухе, чтобы в закрытом помещении тренажерного зала не распространять вирусы.

А вот при гриппе Уляна Супрун советует оставаться дома, в постели, так как физические нагрузки усложнят иммунитету борьбу с инфекцией.

"Такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк – это защитные реакции организма на вирус, помогают с ним бороться. Они свидетельствуют об активной борьбе иммунитета с гриппом. В это время тренироваться и дополнительно истощать свой организм нельзя. Иммунная система работает на всю мощность, чтобы бороться с инфекцией. А физические нагрузки – дополнительная форма стресса, которая усложняет задачу для иммунитета", - отметила и. о. министра.

Она добавила, что тренировки с температурой могут спровоцировать травмы, так как она может снизить силу мышц и ухудшает координацию.

Уляна Супрун порекомендовала во время гриппа создать организму все условия для борьбы с вирусом и рассказала, что в этот период нужно много пить, проветривать помещение, правильно питаться, полноценно спать и соблюдать постельный режим.

Украинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простудыУкраинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простудыУкраинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простуды

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как предотвратить рак шейки матки.

А также рассказывали о том, что Уляна Супрун объяснила, почему есть сало полезно.

Видео: РБК-Украина

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