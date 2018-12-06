Украинцам рассказали, можно ли заниматься спортом во время простуды

Коллаж РБК-Украина

Супрун объяснила, когда лучше пропустить тренировки и остаться дома

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила украинцам, как занятия спортом могут влиять на простудные заболевания и грипп. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун рассказала, что физические упражнения прекрасно подходят как метод профилактики и закаливания для снижения риска заболеть простудными заболеваниями. Однако она предупредила, что во время болезни нужно учитывать состояние и особенности организма.

И. о. министра отметила, что занятия спортом не помогут выздороветь, но и не принесут вреда в том случае, если человек просто простудился.

"Если вы не уверены, то можете вспомнить так называемое правило "выше шеи" – когда у вас нет симптомов в теле, а есть только в верхней части – насморк, чихание или небольшой кашель. Эти симптомы не повод полностью отказаться от физической активности. Наиболее вероятно, что в этом случае тренировки не повредят вашему организму. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние", - отметила Супрун.

Она порекомендовала немного уменьшить интенсивность и заменить бег на прогулке, а также предложила заниматься дома или на свежем воздухе, чтобы в закрытом помещении тренажерного зала не распространять вирусы.

А вот при гриппе Уляна Супрун советует оставаться дома, в постели, так как физические нагрузки усложнят иммунитету борьбу с инфекцией.

"Такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк – это защитные реакции организма на вирус, помогают с ним бороться. Они свидетельствуют об активной борьбе иммунитета с гриппом. В это время тренироваться и дополнительно истощать свой организм нельзя. Иммунная система работает на всю мощность, чтобы бороться с инфекцией. А физические нагрузки – дополнительная форма стресса, которая усложняет задачу для иммунитета", - отметила и. о. министра.

Она добавила, что тренировки с температурой могут спровоцировать травмы, так как она может снизить силу мышц и ухудшает координацию.

Уляна Супрун порекомендовала во время гриппа создать организму все условия для борьбы с вирусом и рассказала, что в этот период нужно много пить, проветривать помещение, правильно питаться, полноценно спать и соблюдать постельный режим.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как предотвратить рак шейки матки.

А также рассказывали о том, что Уляна Супрун объяснила, почему есть сало полезно.

Видео: РБК-Украина