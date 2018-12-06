"Жах і ганьба": в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

Приміщення, в якому тренуються діти, давно потребує ремонту
Відома українська гімнастка Стелла Захарова розповіла про жалюгідний стан дитячого спортивного комплексу в Кривому Розі, що давно потребує ремонту. Відповідні фото спортсменка розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Олімпійська чемпіонка 1980 року, 12-разова чемпіонка СРСР і багаторазова володарка кубка України, президент української федерації гімнастики з 2004 року, навіть відмовилася розписувати ситуацію - надавши знімкам можливість говорити самим за себе.
Фото: facebook.com/stella.zakharova
"Жах і ганьба! Не буду нічого писати, ви тільки подивіться, в якому стані легкоатлетичний залу в Кривому Розі!", - написала Захарова.
Скріншот facebook.com/stella.zakharova
За зображенням, які супроводжують слова гімнастки, зрозуміло, що спортивний зал знаходиться в аховому стані. Стіни облуплені, ремонт не робився давно.
Вочевидь, в деяких місцях на стінах є грибок, і дітям займатися в цьому приміщенні небезпечно для здоров'я.
Фото з Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)
Підписники Стелли Захарової яскраво коментують її повідомлення:
"У яких приміщеннях взагалі категорично забороняється проводити які-небудь заняття. Це спори, грибкова цвіль і люди цим дихають",
"Куди дивляться місцеві депутати і ті, хто їх обирав?"...
Скріншот з Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)
Деякі коментатори відзначають, що напередодні виборів чиновникам не до проблем з дитячим спортом.
"Це катастрофа. Але на жаль у нас таке ставлення до спорту. Куди дивляться чиновники? Чи їх туди не привозять?",
"Жахливий стан будівлі та приміщень ще можна відремонтувати, а ось жахливий стан чиновницької душі, на жаль — ні!",
"Чиновникам не до спорту зараз, адмінресурс готується до виборів"...
Скріншот: facebook.com/stella.zakharova
Сама заслужена гімнастка на один з коментарів відповіла, що стан залу показує ставлення до спорту всіх місцевих депутатів, а також мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та губернатора області Валентина Резніченко.
Скріншот: facebook.com/stella.zakharova
Раніше повідомлялося, що інцидент з обвалом спортивного комплексу під Києвом, під час якого там займалися діти, обернувся справжнім скандалом в мережі.
Також непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.
Відео РБК-Україна