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"Жах і ганьба": в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

STYLERЖиття    06.12.2018 - 21:24
"Жах і ганьба": в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі
Колаж РБК-Україна

Приміщення, в якому тренуються діти, давно потребує ремонту

Відома українська гімнастка Стелла Захарова розповіла про жалюгідний стан дитячого спортивного комплексу в Кривому Розі, що давно потребує ремонту. Відповідні фото спортсменка розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Олімпійська чемпіонка 1980 року, 12-разова чемпіонка СРСР і багаторазова володарка кубка України, президент української федерації гімнастики з 2004 року, навіть відмовилася розписувати ситуацію - надавши знімкам можливість говорити самим за себе.

 

Фото: facebook.com/stella.zakharova

"Жах і ганьба! Не буду нічого писати, ви тільки подивіться, в якому стані легкоатлетичний залу в Кривому Розі!", - написала Захарова.

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

Скріншот facebook.com/stella.zakharova

За зображенням, які супроводжують слова гімнастки, зрозуміло, що спортивний зал знаходиться в аховому стані. Стіни облуплені, ремонт не робився давно.

Вочевидь, в деяких місцях на стінах є грибок, і дітям займатися в цьому приміщенні небезпечно для здоров'я.

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

Фото з Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)

Підписники Стелли Захарової яскраво коментують її повідомлення:

"У яких приміщеннях взагалі категорично забороняється проводити які-небудь заняття. Це спори, грибкова цвіль і люди цим дихають",

"Куди дивляться місцеві депутати і ті, хто їх обирав?"...

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

Скріншот з Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)

Деякі коментатори відзначають, що напередодні виборів чиновникам не до проблем з дитячим спортом.

"Це катастрофа. Але на жаль у нас таке ставлення до спорту. Куди дивляться чиновники? Чи їх туди не привозять?",

"Жахливий стан будівлі та приміщень ще можна відремонтувати, а ось жахливий стан чиновницької душі, на жаль — ні!",

"Чиновникам не до спорту зараз, адмінресурс готується до виборів"...

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому РозіСкріншот: facebook.com/stella.zakharova

Сама заслужена гімнастка на один з коментарів відповіла, що стан залу показує ставлення до спорту всіх місцевих депутатів, а також мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та губернатора області Валентина Резніченко.

&quot;Жах і ганьба&quot;: в мережі шоковані станом спортзалу в Кривому Розі

Скріншот: facebook.com/stella.zakharova

Раніше повідомлялося, що інцидент з обвалом спортивного комплексу під Києвом, під час якого там займалися діти, обернувся справжнім скандалом в мережі.

Також непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.

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