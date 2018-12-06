"Ужас и позор": в сети шокированы состоянием спортзала в Кривом Роге

Коллаж РБК-Украина

Помещение, в котором тренируются дети, давно требует ремонта

Знаменитая украинская гимнастка Стелла Захарова рассказала о плачевном состоянии детского спортивного комплекса в Кривом Роге, который давно требует ремонта. Соответствующие фото спортсменка разместила на своей странице в Facebook.

Олимпийская чемпионка 1980 года, 12-кратная чемпионка СССР и многократная обладательница кубка Украины, президент украинской федерации гимнастики с 2004 года, даже отказалась расписывать ситуацию - предоставив снимкам возможность говорить самим за себя.

Фото: facebook.com/stella.zakharova

"Ужас и позор! Не буду ничего писать, вы только посмотрите, в каком состоянии легкоатлетический зал в Кривом Роге!", - написала Захарова.

Скриншот: facebook.com/stella.zakharova

По изображениям, которые сопровождают слова гимнастки, понятно, что спортивный зал находится в аховом состоянии. Стены облупленные, ремонт не делался давно.

Очевидно, что в некоторых местах на стенах есть грибок, и детям заниматься в этом помещении опасно для здоровья.

Фото с с Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)

Подписчики Стеллы Захаровой ярко комментируют ее сообщение:

"В каких помещениях вообще категорически запрещается проводить какие-либо занятия. Это споры, грибковая плесень и люди этим дышат",

"Куда смотрят местные депутаты и те кто их избирал?"...

Скриншот с Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)

Некоторые комментаторы отмечают, что накануне выборов чиновникам не до проблем с детским спортом.

"Это катастрофа. Но к сожалению у нас такое отношение к спорту. Куда смотрят чиновники? Или их туда не привозят?",

"Ужасное состояние здания и помещений еще можно отремонтировать, а вот ужасное состояние чиновничьей души, к сожалению — нет!",

"Чиновникам не до спорта сейчас, админресурс готовится к выборам"...

Скриншот: facebook.com/stella.zakharova

Сама заслуженная гимнастка на один из комментариев ответила, что состояние зала показывает отношение к спорту всех местных депутатов, а также мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и губернатора области Валентина Резниченко.

Скриншот: facebook.com/stella.zakharova

Ранее сообщалось, что инцидент с обвалом спортивного комплекса под Киевом, во время которого там занимались дети, обернулся настоящим скандалом в сети.

Также непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.

Смотрите также:

Видео РБК-Украина