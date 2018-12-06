"Ужас и позор": в сети шокированы состоянием спортзала в Кривом Роге

Помещение, в котором тренируются дети, давно требует ремонта
Знаменитая украинская гимнастка Стелла Захарова рассказала о плачевном состоянии детского спортивного комплекса в Кривом Роге, который давно требует ремонта. Соответствующие фото спортсменка разместила на своей странице в Facebook.
Олимпийская чемпионка 1980 года, 12-кратная чемпионка СССР и многократная обладательница кубка Украины, президент украинской федерации гимнастики с 2004 года, даже отказалась расписывать ситуацию - предоставив снимкам возможность говорить самим за себя.
Фото: facebook.com/stella.zakharova
"Ужас и позор! Не буду ничего писать, вы только посмотрите, в каком состоянии легкоатлетический зал в Кривом Роге!", - написала Захарова.
Скриншот: facebook.com/stella.zakharova
По изображениям, которые сопровождают слова гимнастки, понятно, что спортивный зал находится в аховом состоянии. Стены облупленные, ремонт не делался давно.
Очевидно, что в некоторых местах на стенах есть грибок, и детям заниматься в этом помещении опасно для здоровья.
Фото с с Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)
Подписчики Стеллы Захаровой ярко комментируют ее сообщение:
"В каких помещениях вообще категорически запрещается проводить какие-либо занятия. Это споры, грибковая плесень и люди этим дышат",
"Куда смотрят местные депутаты и те кто их избирал?"...
Скриншот с Facebook (www.facebook.com/stella.zakharova)
Некоторые комментаторы отмечают, что накануне выборов чиновникам не до проблем с детским спортом.
"Это катастрофа. Но к сожалению у нас такое отношение к спорту. Куда смотрят чиновники? Или их туда не привозят?",
"Ужасное состояние здания и помещений еще можно отремонтировать, а вот ужасное состояние чиновничьей души, к сожалению — нет!",
"Чиновникам не до спорта сейчас, админресурс готовится к выборам"...
Скриншот: facebook.com/stella.zakharova
Сама заслуженная гимнастка на один из комментариев ответила, что состояние зала показывает отношение к спорту всех местных депутатов, а также мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и губернатора области Валентина Резниченко.
Скриншот: facebook.com/stella.zakharova
Ранее сообщалось, что инцидент с обвалом спортивного комплекса под Киевом, во время которого там занимались дети, обернулся настоящим скандалом в сети.
Также непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.
Видео РБК-Украина