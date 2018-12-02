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"Снега не было практически": в сети скандал из-за обвала спорткомплекса под Киевом

STYLERЖизнь    02.12.2018 - 14:55
"Снега не было практически": в сети скандал из-за обвала спорткомплекса под Киевом
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Пользователи указали, кто еще мог быть причастен к инциденту

Инцидент с обвалом спортивного комплекса под Киевом, во время чего там занимались дети, обернулся настоящим скандалом в сети. Соответствующие комментарии пользователи оставили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Проблема всех этих государственных тендеров в том, что победить должна самая низкая цена, а не самое хорошее качество", - сказала пользователь Катерина Юнакова.

"Где тонко, там и рвется. Большая часть школ Украины в полуаварийном состоянии, в той или иной степени. Каждый капитальный ремонт этих зданий, это коррупционная схема по отмыванию денег", - подчеркнул юзер Игорь Мусевич.

&quot;Снега не было практически&quot;: в сети скандал из-за обвала спорткомплекса под Киевом

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Более того, некоторые пользователи предположили, кто еще может быть причастен к инциденту.

"Еще проектные решения нужно проверить", - сказал пользователь Сергей Слепов.

"Вот вам и ПроЗорро", - уточнил юзер Марина Матвиенко.

"И это снега не было практически", - сказал пользователь Владимир Макарчук.

&quot;Снега не было практически&quot;: в сети скандал из-за обвала спорткомплекса под Киевом

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали о том, что учитель спас 30 детей в Вишневом.

До этого сообщалось, что в Кропивницком на оптовом рынке рухнула крыша.

 Видео: (video.rbc.ua)

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