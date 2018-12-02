"Снега не было практически": в сети скандал из-за обвала спорткомплекса под Киевом

Пользователи указали, кто еще мог быть причастен к инциденту
Инцидент с обвалом спортивного комплекса под Киевом, во время чего там занимались дети, обернулся настоящим скандалом в сети. Соответствующие комментарии пользователи оставили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Проблема всех этих государственных тендеров в том, что победить должна самая низкая цена, а не самое хорошее качество", - сказала пользователь Катерина Юнакова.
"Где тонко, там и рвется. Большая часть школ Украины в полуаварийном состоянии, в той или иной степени. Каждый капитальный ремонт этих зданий, это коррупционная схема по отмыванию денег", - подчеркнул юзер Игорь Мусевич.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Более того, некоторые пользователи предположили, кто еще может быть причастен к инциденту.
"Еще проектные решения нужно проверить", - сказал пользователь Сергей Слепов.
"Вот вам и ПроЗорро", - уточнил юзер Марина Матвиенко.
"И это снега не было практически", - сказал пользователь Владимир Макарчук.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
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До этого сообщалось, что в Кропивницком на оптовом рынке рухнула крыша.
Видео: (video.rbc.ua)