ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Снігу не було практично": в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом

STYLERЖиття    02.12.2018 - 14:55
"Снігу не було практично": в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Користувачі вказали, хто ще міг бути причетний до інциденту

Інцидент з обвалом спортивного комплексу під Києвом, під час чого там займалися діти, обернувся справжнім скандалом в мережі. Відповідні коментарі користувачі залишили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Проблема всіх цих державних тендерів в тому, що перемогти повинна найнижча ціна, а не найкраща якість", - сказала користувач Катерина Юнакова.

"Де тонко, там і рветься. Велика частина шкіл України в напіваварійному стані, в тій чи іншій мірі. Кожен капітальний ремонт цих будівель, це корупційна схема по відмиванню грошей", - підкреслив юзер Ігор Мусевич.

&quot;Снігу не було практично&quot;: в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Більш того, деякі користувачі припустили, хто ще може бути причетний до інциденту.

"Ще проектні рішення потрібно перевірити", - сказав користувач Сергій Слєпов.

"Ось вам і ПроЗорро", - уточнив юзер Марина Матвієнко.

"Й це снігу не було практично", - сказал користувач Володимир Макарчук.

&quot;Снігу не було практично&quot;: в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали про те, що вчитель врятував 30 дітей у Вишневому.

До цього повідомлялося, що Кропивницького на оптовому ринку впав дах.

Відео: (video.rbc.ua)

Поліція затримала причетних до обвалу спортарени в школі Київської області Інцидент у Вишневому: з'явилися кадри з дахом школи, який обрушився
Новини України КиївВишневое
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся