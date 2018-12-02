"Снігу не було практично": в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом

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Користувачі вказали, хто ще міг бути причетний до інциденту

Інцидент з обвалом спортивного комплексу під Києвом, під час чого там займалися діти, обернувся справжнім скандалом в мережі. Відповідні коментарі користувачі залишили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Проблема всіх цих державних тендерів в тому, що перемогти повинна найнижча ціна, а не найкраща якість", - сказала користувач Катерина Юнакова.

"Де тонко, там і рветься. Велика частина шкіл України в напіваварійному стані, в тій чи іншій мірі. Кожен капітальний ремонт цих будівель, це корупційна схема по відмиванню грошей", - підкреслив юзер Ігор Мусевич.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Більш того, деякі користувачі припустили, хто ще може бути причетний до інциденту.

"Ще проектні рішення потрібно перевірити", - сказав користувач Сергій Слєпов.

"Ось вам і ПроЗорро", - уточнив юзер Марина Матвієнко.

"Й це снігу не було практично", - сказал користувач Володимир Макарчук.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали про те, що вчитель врятував 30 дітей у Вишневому.

До цього повідомлялося, що Кропивницького на оптовому ринку впав дах.

Відео: (video.rbc.ua)