"Снігу не було практично": в мережі скандал з-за обвалу спорткомплексу під Києвом

Користувачі вказали, хто ще міг бути причетний до інциденту
Інцидент з обвалом спортивного комплексу під Києвом, під час чого там займалися діти, обернувся справжнім скандалом в мережі. Відповідні коментарі користувачі залишили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.
"Проблема всіх цих державних тендерів в тому, що перемогти повинна найнижча ціна, а не найкраща якість", - сказала користувач Катерина Юнакова.
"Де тонко, там і рветься. Велика частина шкіл України в напіваварійному стані, в тій чи іншій мірі. Кожен капітальний ремонт цих будівель, це корупційна схема по відмиванню грошей", - підкреслив юзер Ігор Мусевич.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Більш того, деякі користувачі припустили, хто ще може бути причетний до інциденту.
"Ще проектні рішення потрібно перевірити", - сказав користувач Сергій Слєпов.
"Ось вам і ПроЗорро", - уточнив юзер Марина Матвієнко.
"Й це снігу не було практично", - сказал користувач Володимир Макарчук.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Раніше ми писали про те, що вчитель врятував 30 дітей у Вишневому.
До цього повідомлялося, що Кропивницького на оптовому ринку впав дах.
Відео: (video.rbc.ua)