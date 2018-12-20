50 кілограмів червоної ікри: оприлюднили раціон спортсменів училища імені Бубки

Колаж РБК-Україна

Оплачує закупівлю місцевий бюджет

Червону ікру на майже 100 тисяч гривень для Донецького вищого спортивного училища імені Сергія Бубки, що знаходиться в місті Бахмут (колишній Артемівськ), планують закупити у приватного підприємця ФОП “Острецова Любов Дмитрівна”. Про це повідомило "Вільне радіо".

В закупівлі ікри для спортивного училища не бачать нічого дивного. Червона ікра є частиною раціону, і такі витрати вважають виправданими. Про це розповіла юристка та відповідальна за закупівлі в училищі Олександра Чайка.

Ілюстративне фото (instagram.com)

Цікавим є те, що в тендері на закупівлю ікри брала участь лише одна особа - та ж сама Острецова Любов Дмитрівна. В училищі говорять, що так часто буває, коли лише один учасник бере участь в аукціоні.

Видання "Вільне радіо" говорить, що 64-річна постачальниця стала приватним підприємцем лише у серпні цього року. І одразу ж вона стала брати участь в державних торгах - лише тих, що оголосив спортивний навчальний заклад.

Зараз вона очікує результату тендерів на постачання товару на загальну суму 1 млн 220 тис грн - окрім ікри Любов Дмитрівна пропонує училищу рибу, рибне філе, картоплю та сушені овочі, ковбасні вироби, манну крупу, мед та яйця, дріжджі, каву, чай та іншу продукцію.

Нагадаємо, раніше ми публікували поради Супрун щодо того, чи варто займатися спортом, якщо ви застуджені.

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