Среди хлама и мусора: в Днепре родители морят детей голодом в антисанитарных условиях

Коллаж РБК-Украина

Мать не видит своей вины и утверждает, что дети накормлены

9 января в Днепре в одной из квартир были обнаружены трое маленьких детей, которые проживали в антисанитарных условиях среди хлама и грязи. Помимо того, в помещении отсутствовала какая-либо еда, передает Информатор.

Квартира выглядела не лучшим образом: на стенах висели оборванные обои, а в туалете не было воды. Среди этого ужаса правоохранители заметили мальчиков (4 и 5 лет), а также 8-месячного малыша.

Фото: (dp.informator.ua)

У 24-летней женщины поинтересовались, чем она кормит детей. На что та начала уверять, что еще утром кормила сыновей супом, хотя в квартире не было даже намека на какую-либо еду.

Мать также пыталась заверить, что вечером на ее счет переведут "детские" деньги и она сразу же пойдет за едой в торговый центр. Правоохранители уже написали рапорт в Шевченковское отделение полиции и теперь за родителями будут следить компетентные органы.

Напомним, что в Николаеве взбунтовались студенты морского лицея. Ребята объявили бессрочную акцию протеста и остались дома. Родители детей отмечают, что в зданиях лицея можно обнаружить кучу трещин в стенах, грибок, плесень, аудитории в подвале и отсутствие противопожарной безопасности. Однако на этом список недочетов не заканчивается.

Мы писали, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды. Дети были очень запущенные - грязные, со вшами и сыпью на теле. По их словам за день они ничего не ели. Повсюду царил бардак и антисанитария, а также испражнения двух больших собак, которые тоже находились в доме.

А также сообщали, что на Прикарпатье нашли причину постоянных болезней детей. Родители забили тревогу, когда дети начали постоянно болеть и кашлять, а врачи никак не могли установить причину. Оказалось, что здание детского сада покрыто плесенью от стен до потолка.