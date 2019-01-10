ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Штраф за нецензурщину: дядю и мать обвиняют в насилии над ребенком

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 16:14
Штраф за нецензурщину: дядю и мать обвиняют в насилии над ребенком
Коллаж РБК-Украина

Соседи вызвали полицию, когда услышали ругань и звуки борьбы

Родственники шестилетнего мальчика начали выяснять отношения на глазах у шестилетнего мальчика. Сначала они ругались, а потом начали драться. Соседи вызвали полицию, которая составила протоколы за совершение "домашнего насилия". Об этом сообщил Измаильский отдел полиции в Одесской области.

По информации полиции, женщина сцепилась со своим братом, который в состоянии алкогольного опьянения обругал племянника за то, что тот взял сладости. Мать стала выражаться в адрес родственника нецензурными словами, а затем еще и ударила кулаком в лицо.

"Весь этот конфликт произошел на глазах у малого. Взрослые, сами того не понимая, своим поведением совершили над ним домашнее насилие", - отметил заместитель начальника Измаильского отдела полиции.

Штраф за нецензурщину: дядю и мать обвиняют в насилии над ребенком

Скриншот поста (facebook.com/gunp.odessa/)

На правонарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 173-2 "совершение домашнего насилия" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дебоширы отделались небольшим штрафом в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов граждан (170-340 грн).

Кстати, недавно в Днепре в одной из квартир обнаружили трех маленьких детей, которые проживали без еды, в антисанитарных условиях, среди хлама и грязи.

Напомним, после инцидента с избиением ребенком няни в Одессе украинцам рассказали, как правильно выбирать помощницу по уходу за ребенком.

 

"Звучит Scorpions": в Львовской области оригинально сообщают о рождении детей Дети из "серой зоны" нуждаются в любви: ведущие присоединились к социальной акции
Новости Украины нарушение правдетидомашнее насилие
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь