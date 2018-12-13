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Штрафи за образу влади: Шнуров присвятив вірш законопроекту Росії

STYLERЖиття    13.12.2018 - 12:20
Штрафи за образу влади: Шнуров присвятив вірш законопроекту Росії
Фото: Колаж РБК-Україна

Росіяни можуть понести покарання за образу представників влади

Популярний російський співак і шоумен Сергій Шнуров висловив свою думку щодо нового законопроекту в Росії, який зобов'язує виплачувати штрафи за поширення образливих слів про владу. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram-акаунті.

У вірші музикант оголосив, що згоден дотримуватися будь-яких законів, оскільки не хоче потрапити у в'язницю, а після почав обсипати владу компліментами:

Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов. 

Чтобы про власти ничего не врали, 

Пиши в айфон, не публикуя файлов, 

Как раньше в стол, движенье по спирали. 

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом, 

А то отправят в каталажку ненароком. 

Я рад любым законам и запретам, 

Если грозят вполне реальным сроком. 

Отныне комплименты я х**рю, 

А кто в отказе, тот пускай умре. 

Какие же премудрые бояре, 

При нашем государственном дворе! 

Я вас люблю, ну как же не любить вас. 

Я восхищаюсь вашими сердцами. 

Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас 

И звездочки кремлёвские мерцают.

Штрафи за образу влади: Шнуров присвятив вірш законопроекту Росії

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну.

А також Шнуров написав вірш про секретне посвідченні Путіна.

Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.

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