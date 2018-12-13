Штрафи за образу влади: Шнуров присвятив вірш законопроекту Росії

Фото: Колаж РБК-Україна

Росіяни можуть понести покарання за образу представників влади

Популярний російський співак і шоумен Сергій Шнуров висловив свою думку щодо нового законопроекту в Росії, який зобов'язує виплачувати штрафи за поширення образливих слів про владу. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram-акаунті.

У вірші музикант оголосив, що згоден дотримуватися будь-яких законів, оскільки не хоче потрапити у в'язницю, а після почав обсипати владу компліментами:

Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов.

Чтобы про власти ничего не врали,

Пиши в айфон, не публикуя файлов,

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,

А то отправят в каталажку ненароком.

Я рад любым законам и запретам,

Если грозят вполне реальным сроком.

Отныне комплименты я х**рю,

А кто в отказе, тот пускай умре.

Какие же премудрые бояре,

При нашем государственном дворе!

Я вас люблю, ну как же не любить вас.

Я восхищаюсь вашими сердцами.

Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас

И звездочки кремлёвские мерцают.

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну.

А також Шнуров написав вірш про секретне посвідченні Путіна.

Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.