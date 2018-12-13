Штрафи за образу влади: Шнуров присвятив вірш законопроекту Росії

Росіяни можуть понести покарання за образу представників влади
Популярний російський співак і шоумен Сергій Шнуров висловив свою думку щодо нового законопроекту в Росії, який зобов'язує виплачувати штрафи за поширення образливих слів про владу. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram-акаунті.
У вірші музикант оголосив, що згоден дотримуватися будь-яких законів, оскільки не хоче потрапити у в'язницю, а після почав обсипати владу компліментами:
Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол, движенье по спирали.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Отныне комплименты я х**рю,
А кто в отказе, тот пускай умре.
Какие же премудрые бояре,
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас
И звездочки кремлёвские мерцают.
Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)
Нагадаємо, що Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну.
А також Шнуров написав вірш про секретне посвідченні Путіна.
Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.