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Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина

STYLERПерсона    12.12.2018 - 08:09
Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Документ был найден в отделе кадров бывшего ГДР

Известный российский певец и шоумен Сергей Шнуров высказал свое мнение о ситуации с президентом РФ Владимиром Путиным, у которого нашли "корочку" бывшего Министерства государственной безопасности ГДР. Об этом он написал на своей Instagram аккаунте.

Так, в своем стихотворении певец  отметил, что Путин "с фрицами бухал нередко" и даже вспомнил, что бывших разведчиков не бывает.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их "Фантастические Мрази", Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто всё незабывает,

Когда б не слышали бы наши уши, - "Разведчиков ведь бывших не бывает!"

Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров посвятил стих российской чиновнице после "молодежного" скандала.

Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.

Также мы сообщали, что Сергей Шнуров жестко ответил хейтерам, которые активно обсуждали его личную жизнь.

Видео: (video.rbc.ua)

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