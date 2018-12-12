Шнурів написав вірш про секретне посвідчення Путіна

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Документ був знайдений у відділі кадрів колишнього НДР

Відомий російський співак і шоумен Сергій Шнуров висловив свою думку про ситуацію з президентом РФ Володимиром Путіним, у якого знайшли "корочку" колишнього Міністерства державної безпеки НДР. Про це він написав на своїй Instagram акаунті.

Так, у своєму вірші співак зазначив, що Путін "з фрицами бухав нерідко" і навіть згадав, що колишніх розвідників не буває.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их "Фантастические Мрази", Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто всё незабывает,

Когда б не слышали бы наши уши, - "Разведчиков ведь бывших не бывает!"

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Шнурів присвятив вірш російській чиновниці після "молодіжного" скандалу.

Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.

Також ми повідомляли, що Сергій Шнуров жорстко відповів хейтерам, які активно обговорювали його особисте життя.

Відео: (video.rbc.ua)