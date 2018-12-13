Штрафы за оскорбление власти: Шнуров посвятил стих законопроекту России

Фото: Коллаж РБК-Украина

Россияне могут понести наказание за оскорбление представителей власти

Популярный российский певец и шоумен Сергей Шнуров высказал свое мнение касательно нового законопроекта в России, который обязует выплачивать штрафы за распространение оскорбительных слов о власти. Об этом он написал на своей странице в Instagram-аккаунте.

В стихе музыкант объявил, что согласен соблюдать любые законы, поскольку не хочет попасть в тюрьму, а после начал осыпать власть комплиментами:

Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов.

Чтобы про власти ничего не врали,

Пиши в айфон, не публикуя файлов,

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,

А то отправят в каталажку ненароком.

Я рад любым законам и запретам,

Если грозят вполне реальным сроком.

Отныне комплименты я х**рю,

А кто в отказе, тот пускай умре.

Какие же премудрые бояре,

При нашем государственном дворе!

Я вас люблю, ну как же не любить вас.

Я восхищаюсь вашими сердцами.

Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас

И звездочки кремлёвские мерцают.

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину.

А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.

Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.