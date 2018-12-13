Штрафы за оскорбление власти: Шнуров посвятил стих законопроекту России

Россияне могут понести наказание за оскорбление представителей власти
Популярный российский певец и шоумен Сергей Шнуров высказал свое мнение касательно нового законопроекта в России, который обязует выплачивать штрафы за распространение оскорбительных слов о власти. Об этом он написал на своей странице в Instagram-аккаунте.
В стихе музыкант объявил, что согласен соблюдать любые законы, поскольку не хочет попасть в тюрьму, а после начал осыпать власть комплиментами:
Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол, движенье по спирали.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Отныне комплименты я х**рю,
А кто в отказе, тот пускай умре.
Какие же премудрые бояре,
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас
И звездочки кремлёвские мерцают.
Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)
Напомним, что Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину.
А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.
Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.