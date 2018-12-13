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Штрафы за оскорбление власти: Шнуров посвятил стих законопроекту России

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 12:20
Штрафы за оскорбление власти: Шнуров посвятил стих законопроекту России
Фото: Коллаж РБК-Украина

Россияне могут понести наказание за оскорбление представителей власти

Популярный российский певец и шоумен Сергей Шнуров высказал свое мнение касательно нового законопроекта в России, который обязует выплачивать штрафы за распространение оскорбительных слов о власти. Об этом он написал на своей странице в Instagram-аккаунте.

В стихе музыкант объявил, что согласен соблюдать любые законы, поскольку не хочет попасть в тюрьму, а после начал осыпать власть комплиментами:

Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов. 

Чтобы про власти ничего не врали, 

Пиши в айфон, не публикуя файлов, 

Как раньше в стол, движенье по спирали. 

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом, 

А то отправят в каталажку ненароком. 

Я рад любым законам и запретам, 

Если грозят вполне реальным сроком. 

Отныне комплименты я х**рю, 

А кто в отказе, тот пускай умре. 

Какие же премудрые бояре, 

При нашем государственном дворе! 

Я вас люблю, ну как же не любить вас. 

Я восхищаюсь вашими сердцами. 

Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас 

И звездочки кремлёвские мерцают.

Штрафы за оскорбление власти: Шнуров посвятил стих законопроекту России

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину.

А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.

Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.

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