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"На границе замочки висят": Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину

STYLERПерсона    30.11.2018 - 17:14
"На границе замочки висят": Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину
Фото: Коллаж РБК-Украина

Запрет въезда в Украину введен для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, рассказал, что думает о запрете въезда в Украину российских мужчин, написав об этом стих в Instagram-аккаунте.

В своем стихе скандальный исполнитель невзначай отметил, что планирует когда-нибудь приехать в Украину с концертом. Ниже приводится само произведение:

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят".

&quot;На границе замочки висят&quot;: Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину

Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров посвятил стих российской чиновнице после "молодежного" скандала.

Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.

Также мы сообщали, что Сергей Шнуров жестко ответил хейтерам, которые активно обсуждали его личную жизнь.

Видео: (video.rbc.ua)

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