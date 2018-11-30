"На границе замочки висят": Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину

Запрет въезда в Украину введен для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет
Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, рассказал, что думает о запрете въезда в Украину российских мужчин, написав об этом стих в Instagram-аккаунте.
В своем стихе скандальный исполнитель невзначай отметил, что планирует когда-нибудь приехать в Украину с концертом. Ниже приводится само произведение:
"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят".
Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Напомним, что Шнуров посвятил стих российской чиновнице после "молодежного" скандала.
Мы писали, что бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным бизнесменом.
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Видео: (video.rbc.ua)