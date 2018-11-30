"На границе замочки висят": Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну

Заборона в'їзду в Україну введена для російських чоловіків у віці від 16 до 60 років
Відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно одружився, розповів, що думає про заборону в'їзду в Україну російських чоловіків, написавши про це вірш у Instagram-акаунті.
У своєму вірші скандальний виконавець ненароком зауважив, що планує коли-небудь приїхати в Україну з концертом. Нижче наводиться сам твір:
"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят".
Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Нагадаємо, що Шнуров присвятив вірш російській чиновниці після "молодіжного" скандалу.
Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.
Також ми повідомляли, що Сергій Шнуров жорстко відповів хейтерам, які активно обговорювали його особисте життя.
Відео: (video.rbc.ua)