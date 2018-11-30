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"На границе замочки висят": Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну

STYLERПерсона    30.11.2018 - 17:14
"На границе замочки висят": Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну
Фото: Колаж РБК-Україна

Заборона в'їзду в Україну введена для російських чоловіків у віці від 16 до 60 років

Відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно одружився, розповів, що думає про заборону в'їзду в Україну російських чоловіків, написавши про це вірш у Instagram-акаунті.

У своєму вірші скандальний виконавець ненароком зауважив, що планує коли-небудь приїхати в Україну з концертом. Нижче наводиться сам твір:

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят".

&quot;На границе замочки висят&quot;: Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну

Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Шнуров присвятив вірш російській чиновниці після "молодіжного" скандалу.

Ми писали, що колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман з відомим бізнесменом.

Також ми повідомляли, що Сергій Шнуров жорстко відповів хейтерам, які активно обговорювали його особисте життя.

Відео: (video.rbc.ua)

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