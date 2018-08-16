Швеція видворяє українку, яка постраждала під час теракту в Стокгольмі

Колаж РБК-Україна

Міграційна служба вважає, що в Україні їй зможуть надати потрібну медичну допомогу

38-річну українку, яка втратила ногу в результаті теракту в Стокгольмі в квітні 2017 року, видворяють з Швеції разом з дочкою. Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Повідомляється, що в квітні 2017 року Ірина прийшла в торговий центр Ahlens за покупками, а на виході її збила вантажівка, яка протаранила натовп пішоходів.

Ірину госпіталізували і зробили кілька операцій, але на жаль, не змогли врятувати праву ногу. У лікарні її відвідав прем'єр Швеції Стефан Левен, який пообіцяв, що все буде добре.

Після трагедії Ірина залишилася в Стокгольмі, їй дали тимчасовий вид на проживання, так як вона є свідком у справі терориста Рахмата Акілова, який був за кермом вантажівки.

А нещодавно влада Швеції відмовилася продовжити їй дозвіл на проживання. Міграційна служба пояснила, що Ірині потрібна медична допомога і реабілітація в Україні, так як у неї там є родичі, а жінці крім усього іншого, після травми необхідний догляд. Вони зазначили, що їхнє рішення не порушує Європейську конвенцію з прав людини.

"Коли я прочитала це рішення, я плакала кілька днів. У мене панічні атаки, я страждаю пісттравматичним стресом. Мені потрібна допомога. Тепер це просто питання, яке крутиться в моїй голові: Чому? Чому б мені не отримати допомогу тут?" - розповіла Ірина.

Влада Швеції дали їй і дочці два тижні на те, щоб вона покинула територію Швеції, але Ірина повідомила, що разом з адвокатом вона має намір оскаржити таке рішення і подати апеляцію. Однак, судовий розгляд може затягнутися на кілька місяців.

В Україні Ірина викладала в університеті, а потім пішла в репетиторство. Але їй завжди хотілося побачити світ, тому вона почала подорожувати і об'їхала багато країн, а опинившись у Швеції зрозуміла, що ця країна їй по душі. Вона стверджує, що в Україні у неї немає майбутнього.

"У мене немає майбутнього в Україні. У країни великі фінансові проблеми, там дуже дорогі ліки, і мій протез потрібно міняти кожні три місяці. Я не зможу там отримати таку ж якісну медичну допомогу, як тут. Як я зможу там виростити своїх дітей. Теракт змінив моє життя до такої міри, що мені здається, що його більше у мене немає", - сказала Ірина.

Нагадаємо, чиновниця херсонської міськради Катерина Гандзюк розповіла про напад.

А також раніше ми писали про те, що в італійському місті Генуя українка отримала серйозну травму хребта після обвалу мосту.

Відео: РБК-Україна