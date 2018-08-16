Швеция выдворяет украинку, которая пострадала во время теракта в Стокгольме

Коллаж РБК-Украина

Миграционная служба считает, что в Украине ей смогут оказать нужную медицинскую помощь

38-летнюю украинку, которая потеряла ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, выдворяют из Швеции вместе с дочерью. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Сообщается, что в апреле 2017 года Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками, а на выходе ее сбил грузовик, который протаранил толпу пешеходов.

Ирину госпитализировали и сделали несколько операций, но к сожалению, не смогли спасти правую ногу. В больнице ее посетил премьер Швеции Стефан Левен, который пообещал, что все будет хорошо.

После трагедии Ирина осталась в Стокгольме, ей дали временный вид на жительство, так как она стала свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который был за рулем грузовика.

А недавно власти Швеции отказались продлить ей разрешение на проживание. Миграционная служба объяснила, что Ирине нужна медицинская помощь и реабилитация в Украине, так как у нее там есть родственники, а женщине кроме всего прочего, после травмы необходим уход. Они отметили, что их решение не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

"Когда я прочитала это решение, я плакала несколько дней. У меня панические атаки, я страдаю посттравматическим стрессом. Мне нужна помощь. Теперь это просто вопрос, который крутится в моей голову: Почему? Почему бы мне не получить помощь здесь?" - рассказала Ирина.

Власти Швеции дали ей и дочери две недели на то, чтобы она покинула территорию Швеции, но Ирина сообщила, что вместе с адвокатом она намерена обжаловать такое решение и подать апелляцию. Однако, судебное разбирательство может затянуться на несколько месяцев.

В Украине Ирина преподавала в университете, а потом ушла в репетиторство. Но ей всегда хотелось увидеть мир, поэтому она начала путешествовать и объехала много стран, а оказавшись в Швеции поняла, что эта страна ей по душе. Она утверждает, что в Украине у нее нет будущего.

"У меня нет будущего в Украине. У страны большие финансовые проблемы, там очень дорогие лекарства, и мой протез нужно менять каждые три месяца. Я не смогу там получить такую же качественную медицинскую помощь, как здесь. Как я смогу там вырастить своих детей. Теракт изменил мою жизнь до такой степени, что мне кажется, что ее больше у меня нет", - сказала Ирина.

Напомним, чиновница херсонского горсовета Екатерина Гандзюк рассказала о нападении.

А также ранее мы писали о том, что в итальянском городе Генуя украинка получила серьезную травму позвоночника после обвала моста.

Видео: РБК-Украина