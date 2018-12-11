Силою вибивали паролі: Барабошко вперше розповів всю правду про затримання

Колаж РБК-Україна

Блогер попередив, що паролі до всіх його акаунтів зламані і там може з'явиться фейковая інформація

Відомий український блогер Олександр Барабошко (Крус), якого звинуватили в фейковому скандалі з сім'єю Варченко, відверто розповів про те, що з ним відбувалося в останні два тижні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Олександр Барабошко повідомив, що його арешт стався раптово, коли він сидів у кафе навпроти університету Грінченка, по вулиці Бульварно-Кудрявська і працював над документами.

До нього зі спини підбігли невідомі люди і почали виривати з рук ноутбук. В процесі у ноутбука був розбитий екран. Потім в кафе забігло ще кілька чоловік у чорному, які заламали блогеру руки і поклали його обличчям на підлогу.

"Практично відразу в заклад вломилось ще кілька людей у чорному. За лічені секунди вони поклали мене на землю, завдаючи ударів. Десь у цьому процесі махнули посвідченням і вигукнули назву структури", - написав Барабошко.

Після цього Олександра Барабошко потягли в автомобіль, де поставили на коліна і стали вибивати паролі від техніки. За кожне неправильне введення пароля він отримував удар.

"Внутрішньо і за формою я розумів, що це працівники державної структури, на яку повинні були поширюватися якісь закони, але як же це дисонувало зі словами "зараз проїдемо у ліс на мороз і ти нам розповіси". Про себе я думав – а зараз точно 2018 рік?" – розповів блогер.

Усі дорогу Олександра Барабошко протримали на колінах в наручниках з опущеною головою і як він розповів, пізніше з'ясувалося, що одним з тих, хто вибивав з нього паролі, був прокурор Опанасенко.

Привезли Барабошко не в ліс, а в його власну квартиру, де влаштували обшук з численними порушеннями. А швидка допомога, яку викликав для побитого блогера адвокат, знадобилася двом бабусям, яких привезли з собою співробітники правоохоронних органів в якості понятих.

Олександр Барабошко подякував всім друзям, знайомим і всім тим, хто допоміг йому вийти з Лук'янівського СІЗО.

"Перебування там варте окремих публікацій, але акцентую увагу на одному – з перших хвилин мого перебування в СІЗО, вони чекали мої паролі від телефону і ноутбука, який чудо-інженери відновили після розбитого екрана", - повідомив Барабошко.

Він зізнався, що метод, який вибрали в якості запобіжного заходу, був обраний спеціально для того, щоб дотиснути його і отримати необхідну інформацію.

"Але не тільки паролі від мене чекали там. Люди, які розповідають в інтерв'ю про "гідність і порядність" чекали відео зі знущаннями наді мною. Впевнений, його вже красиво змонтували і готують до публікації у якогось випадкового бота", - зазначив блогер.

Він зізнався, що вірив у те, що його друзі зроблять все можливе, щоб він вийшов на свободу в самі короткі терміни і відзначив, що так пощастило не всім, так як на власному прикладі він побачив, що роблять з людьми – "шиють" терміни, закривають і змушують підписувати, що завгодно.

"З особливим завзяттям закривають людей, які так чи інакше перетнулися з правоохоронними органами - тотальна кругова порука. Шкода, що після персонального прикладу зрозумів, що треба приєднуватися до тих, хто це ламає. Після побаченого в СІЗО, моє ставлення до цього місця змінилося", - зізнався Барабошко.

Також він розповів, що у суд над ним прийшли абсолютно різні люди, які за інших обставин конфліктували між собою.

"До мене на суд прийшли ЛЮДИ. Люди з великої літери - це і діячі культури, і студенти, і друзі самих різних часів. Ті, хто в одному приміщенні при інших ситуаціях побилися б, або як мінімум послали один одного не один раз. Когось я взагалі не знав, була неймовірна кількість журналістів. Це допомогло, за це я щиро вдячний. Очі цих людей я не забуду. В такі моменти підтримка вкрай важлива. Не перестану дякувати всім, хто був поруч у ці дні! Цього я ніколи не забуду", - повідомив Барабошко.

Він зазначив, що браслет йому вдалося знайти дуже швидко, хоча його арешт відбувся майже у ті ж дні, що і у Продана. І зараз він з цим браслетом переміщається по місту.

"Фейсбук вдалося відновити буквально день тому. Пошти, icloud .. немає - все зламано: змінили паролі, змінили прив'язаний мобільний телефон, резервні пошти. Хтось може дати правову оцінку таким діям? Я ні. Важко уявити, що зараз заводять на мої пристрої, пошти і icloud, якщо всі матеріали справи - це скріншоти листувань невідомих мені людей, до яких я не маю ніякого відношення. Я не давав ніяких показів, керуючись 63 статтею Конституції України, а інформація ЗМІ про те, що ніби я когось назвав - є звичайним вкиданням", - попередив блогер і додав, що під час обшуку працівники прокуратури розповідали, що для них важливо правильно подати затримання для медіа.

"Працівники військової прокуратури під час обшуку розповідали, що для них важливо правильно медійно подати затримання, а далі все піде за їх планом, тому медійно вони звичайно теж працювали. Ніби дзвінки моїм знайомим, сама різна деза, щоб подавати історію у вигідному прокурорам руслі. Незважаючи на все, це не вийшло і не вийде! Як тільки я зустрівся з адвокатом, попросив повідомити людям правду про мій стан. Мені важливо було не викликати співчуття, а розповідати історію такою якою вона є, а є вона жахливою в 2018 році демократичної країни. Зараз повертаюся в робоче русло, готуємо з адвокатами правову позицію, готовий давати коментарі і відстоювати себе на всіх рівнях", - зазначив Олександр Барабошко і висловив надію на те, що найближчим часом він зможе закінчити проект бібліотеки з аудіокнигами українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що блогеру Олександру Барабошко наділи електронний браслет і випустили під заставу.

А також писали про те, що Барабошко влаштували "пекло" в СІЗО.