Силой выбивали пароли: Барабошко впервые рассказал всю правду о задержании

Коллаж РБК-Украина

Блогер предупредил, что пароли ко всем его аккаунтам взломаны и там может появится фейковая информация

Известный украинский блогер Александр Барабошко (Крус), которого обвинили в фейковом скандале с семьей Варченко, откровенно рассказал о том, что с ним происходило в последние две недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Александр Барабошко сообщил, что его арест произошел внезапно, когда он сидел в кафе напротив университета Гринченко, по улице Бульварно-Кудрявская и работал над документами.

К нему со спины подбежали неизвестные люди и начали вырывать из руки выключенный ноутбук. В процессе у ноутбука был разбит экран. Потом в кафе забежало еще несколько человек в черном, которые заломили блогеру руки и уложили его лицом в пол.

"Практически сразу в заведение вломилось еще несколько людей в черном. За считанные секунды они уложили меня на землю, нанося удары. Где-то в этом процессе махнули удостоверением и выкрикнули название структуры", - написал Барабошко.

После этого Александра Барабошко потащили в автомобиль, где поставили на колени и стали выбивать пароли от техники. За каждое неверное введение пароля он получал удар.

"Внутренне и по форме я понимал, что это работники государственной структуры, на которую должны были распространяться какие-то законы, но как же это диссонировало со словами "сейчас проедемся в лес на мороз и ты все нам расскажешь". Про себя я думал – а сейчас точно 2018 год?" – рассказал блогер.

Все дорогу Александра Барабошко продержали на коленях в наручниках с опущенной головой и как он рассказал, позднее выяснилось, что одним из тех, кто выбивал из него пароли, был прокурор Опанасенко.

Привезли Барабошко не в лес, а в его собственную квартиру, где устроили обыск с многочисленными нарушениями. А скорая помощь, которую вызвал для избитого блогера адвокат, понадобилась двум бабушкам, которых привезли с собой сотрудники правоохранительных органов в качестве понятых.

Александр Барабошко поблагодарил всех друзей, знакомых и всех тех, кто помог ему выйти из Лукяновского СИЗО.

"Пребывание там достойно отдельных публикаций, но акцентирую внимание на одном – с первых минут моего пребывания в СИЗО, они ждали мои пароли от телефона и ноутбука, который чудо-инженеры восстановили после разбитого экрана", - сообщил Барабошко.

Он признался, что метод, который выбрали в качестве меры пресечения, был выбран специально для того, чтобы дожать его и получить необходимую информацию.

"Но не только пароли от меня ждали там. Люди, которые рассказывают в интервью о "достоинстве и порядочности" ждали видео с издевательствами надо мной. Уверен, его уже красиво смонтировали и готовят к публикации у какого случайного бота", - отметил блогер.

Он признался, что верил в том, что его друзья сделают все возможное, чтобы он вышел на свободу в самые короткие сроки и отметил, что так повезло не всем, так как на собственном примере он увидел, что делают с людьми – "шьют" сроки, закрывают и заставляют подписывать, что угодно.

"С особым упорством закрывают людей, которые так или иначе пересеклись с правоохранительными органами - тотальная круговая порука. Жаль, что после персонального примера понял, что нужно присоединяться к тем, кто это ломает. После увиденного в СИЗО, мое отношение к этому месту изменилось", - признался Барабошко.

Также он рассказал, что на суд над ним пришли совершенно разные люди, которые при других обстоятельствах конфликтовали бы между собой.

"Ко мне на суд пришли ЛЮДИ. Люди с большой буквы - это и деятели культуры, и студенты, и друзья самых разных времен. Те, кто в одном помещении при других ситуациях подрались бы, или как минимум послали друг друга не один раз. Кого-то я вообще не знал, было невероятное количество журналистов. Это помогло, за это я искренне благодарен. Глаза этих людей я не забуду. В такие моменты поддержка крайне важна. Не перестану благодарить всех, кто был рядом в эти дни! Этого я никогда не забуду", - сообщил Барабошко.

Он отметил, что браслет ему удалось найти очень быстро, хотя его арест произошел почти в те же дни, что и Продана. И сейчас он с этим браслетом перемещается по городу.

"Фейсбук удалось восстановить буквально день назад. Почты, icloud .. нет - все взломано: изменили пароли, изменили привязанный мобильный телефон, резервные почты. Кто-то может дать правовую оценку таким действиям? Я нет. Трудно представить, чего сейчас заводят на мои устройства, почты и icloud, если все материалы дела - это скриншоты переписок неизвестных мне людей, к которым не имею никакого отношения. Я не давал никаких показаний, руководствуясь 63 статьей Конституции Украины, а информация СМИ о том, что я будто бы кого-то назвал - является обычным вбросом", - предупредил блогер и добавил, что во время обыска работники прокуратуры рассказывали, что для них важно правильно подать задержание для медиа.

"Работники военной прокуратуры во время обыска рассказывали, что для них важно изначально правильно медийно подать задержание, а дальше все пойдет по их плану, поэтому медийно они конечно тоже работали. Будто бы звонки моим знакомым, самая разная деза, все чтобы подавать историю в выгодном прокурорам русле. Несмотря на все, это не получилось и не получится! Как только я встретился с адвокатом, попросил сообщить людям правду о моем состоянии. Мне важно было не вызывать сочувствия, а рассказывать историю такой какой он есть, а есть она ужасной в 2018 году демократической страны. Сейчас возвращаюсь в рабочее русло, готовим с адвокатами правовую позицию, готов давать комментарии и отстаивать себя на всех уровнях", - отметил Александр Барабошко и выразил надежду на то, что в ближайшее время он сможет закончить проект библиотеки с аудиокнигами на украинском языке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что блогеру Александру Барабошко надели электронный браслет и выпустили под залог.

А также писали о том, что Барабошко устроили "ад" в СИЗО.