Синоптик здивував українців прогнозом погоди до Великодня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На початку тижня ще будуть нічні заморозки

Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде ще прохолодною в темний час доби - прогнозуються заморозки в східних регіонах. Проте вже з вівторка очікується потепління. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

За її словами, до кінця тижня - до Великодня - температура повітря в середньому підніметься до +20 градусів в денний час доби і вночі становитиме +10... +12 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +23... +24 градусів, каже Голеня. Варто зазначити, що такий теплий прогноз хоч і є довгоочікуваним, але все таки несподіваним для багатьох, адже зазвичай перед святом Великодня температура повітря знижується, а погода псується.

Ілюстративне фото (pixabay.com/ru/users/Couleur)

Вона також попередила жителів західних областей про незначні опади, а на решті частини країни дощі малоймовірні.

Синоптики Укргідрометцентру зазначили, що 22 квітня в Україні буде переважно сухо, опади очікуються тільки в нічний час на Заході.

Вітер помірний, його сила складе від 5 до 10 метрів на секунду.

Заморозки на Правобережжі на поверхні ґрунту складуть 0-4 градуси, на Лівобережжі прогнозуються сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Також ми писали про те, що до 23 квітня в більшості областей України очікуються значні заморозки.