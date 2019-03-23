Синоптики розповіли про погоду в день виборів президента України

Завтра, 24 березня, з північного заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Через це на Заході і Півночі України очікується хмарна погода та дощ. Про це повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

На решті території України опадів не очікується, хіба що в Луганській області ще втримається волога погода.

Повітря буде холодним, +5...+9 градусів, на Заході і в Одеській області до +12 градусів.

У Києві неділю передбачається хмарним, з невеликим дощем, і прохолодним повітрям. Максимальна температура повітря складе близько +8 градусів.

Погода в Україні (дорожня карта: facebook.com/tala.didenko)

При цьому на тижні все також буде холодно. За словами синоптика, в Україні потеплішає лише в п'ятницю, 29 березня.

За попередніми прогнозами, в "день тиші" і в день виборів президента України, 30 і 31 березня, очікується прекрасна погода - ясно, сонячно і тепло, +14... +19 градусів.

Нагадаємо, що синоптики повідомили про те, що на Сході країни пройде мокрий сніг і будуть геомагнітні бурі.

Ми також писали про те, що по Україні пройшли урагани і знеструмили до сотні населених пунктів.

Раніше повідомлялося про те, що в першій половині березня по Україні пройшовся буревій, який наробив біди у багатьох регіонах країни.