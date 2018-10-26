Скандал з буллингом в Харкові: мама учениці зізналася, чому не носить гроші в школу

Фото: колаж РБК-Україна

Жінка зізналася, що в соцмережах пишуть про те, що її дочку "безкоштовно" 5 років годували

Харків'янка Тетяна Блінова, чия дочка постраждала від цькування після скандальної історії зі збором грошей на торт для учнів, розповіла, чому принципово відмовилися від внесків у фонд школи та чим її ситуація має навчити українців. На думку жінки, можна заохотити вчителя, але не по 150 гривень з 30 осіб, передає "КП" в Україні".

"Ми відмовилися платити, коли зателефонувала одна з мам з батьківської трійки: мовляв, ми повинні здати на подарунок вчителю на Новий рік. Відповідаю, що нічого не має і почула: "Я тоді скажу вчителю, що ви не будете здавати гроші на подарунок". І ми перестали здавати гроші", - розповіла вона.

Блінова зазначила, що на зборах вирішують – потрібні гроші туди, потрібні сюди, заяву підпишіть.

"І тут вчитель виходить з класу, встає мама з комітету і каже: "Ось сума на подарунок вчителю, що ви порадите – покласти гроші або купити золотий ланцюжок?". На батьківських зборах немає такого, як було раніше - підтягнути той чи інший предмет, все зводиться до того, скільки грошей здати", - розповіла вона.

Також жінка зізналася, що в соцмережах пишуть про те, що її дочку "безкоштовно" 5 років годували, що її ніхто ніколи не бачив і не знав.

"Ми ходили на збори 4 роки, ще у молодшій школі. Всі вони зводилися до того, на що і скільки будемо здавати. Хочу запитати на всю Україну тат, мам, дідусів, бабусь – хто взагалі сказав, що ми повинні носити гроші в школу? Чому це вважається нормальним?", - дивується Блінова.

Вона розповіла, що її чоловік раніше був педагогом, і пішов зі школи, оскільки директор вимагав від нього збирати з батьків гроші.

"Навіть у нашому класі є батьки малозабезпечені. Вони беруть кредити, щоб дитину тягнути, і при цьому все одно здають, так як бояться, що дитину заклюють", - розповіла вона.

За словами мами шестикласниці, таке є в кожному класі і в кожній школі України.

"Ось в чому питання - батьки несуть гроші, тому що знають, що якщо не здадуть, це відобразиться на них. Мені навіть моя мама вчора подзвонила і каже: "Тобі було шкода 50 гривень, а твоя дитина тепер страждає". Я кажу: "Мама, таких дітей страждає пів-України, вони бояться сказати"", - розповіла вона.

Також Блінова зазначила, що 50 гривень – це не фонд класу і не фонд школи, там інші суми.

"100 гривень на фонд класу плюс 100 гривень на фонд школи. 50 гривень – це просто на солодкі столи. В місяць виходить десь 250 гривень. Але знову-таки, на подарунки вчителям складають окремо. Папа-голова батьківського комітету написав у мережі, що це на екскурсії. Але ні – на екскурсії ми здаємо теж окремо", - говорить вона.

Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якої не дістався торт під час свята.

Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

Смотритетакже:

Відео: РБК-Україна