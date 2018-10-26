Скандал с буллингом в Харькове: мама ученицы призналась, почему не носит деньги в школу

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина призналась, что в соцсетях пишут о том, что ее дочку "бесплатно" 5 лет кормили

Харьковчанка Татьяна Блинова, чья дочь пострадала от травли после скандальной истории со сбором денег на торт для учеников, рассказала, почему принципиально отказались от взносов в фонд школы и чему ее ситуация должна научить украинцев. По мнению женщины, можно поощрить учителя, но не по 150 гривен с 30 человек, передает "КП" в Украине".

"Мы отказались платить, когда позвонила одна из мам из родительской тройки: мол, мы должны сдать на подарок учителю на Новый год. Отвечаю, что ничего не должна и услышала: "Я тогда скажу учителю, что вы не будете сдавать деньги на подарок". И мы перестали сдавать деньги", - рассказала она.

Блинова отметила, что на собрании решают – нужны деньги туда, нужны сюда, заявление подпишите.

"И тут учитель выходит из класса, встает мама из комитета и говорит: "Вот сумма на подарок учителю, что вы посоветуете – положить деньги или купить золотую цепочку?". На родительских собраниях нет такого, как было раньше - подтянуть тот или иной предмет, все сводится к тому, сколько денег сдать", - рассказала она.

Также женщина призналась, что в соцсетях пишут о том, что ее дочку "бесплатно" 5 лет кормили, что ее никто никогда не видел и не знал.

"Мы ходили на собрания 4 года, еще в младшей школе. Все они сводились к тому, на что и сколько будем сдавать. Хочу спросить на всю Украину пап, мам, дедушек, бабушек – кто вообще сказал, что мы должны носить деньги в школу? Почему это считается нормальным?", - недоумевает Блинова.

Она рассказала, что ее супруг раньше был педагогом, и ушел со школы, так как директор требовал от него собирать с родителей деньги.

"Даже в нашем классе есть родители малообеспеченные. Они берут кредиты, чтобы ребенка тянуть, и при этом все равно сдают, так как боятся, что ребенка заклюют", - рассказала она.

По словам мамы шестиклассницы, такое есть в каждом классе и в каждой школе Украины.

"Вот в чем вопрос - родители несут деньги, потому что знают, что если не сдадут, это отобразится на них. Мне даже моя мама вчера позвонила и говорит: "Тебе было жалко 50 гривен, а твой ребенок теперь страдает". Я говорю: "Мама, таких детей страдает пол-Украины, они боятся сказать"", - рассказала она.

Также Блинова отметила, что 50 гривен – это не фонд класса и не фонд школы, там другие суммы.

"100 гривен на фонд класса плюс 100 гривен на фонд школы. 50 гривен – это просто на сладкие столы. В месяц получается где-то 250 гривен. Но опять-таки, на подарки учителям сдают отдельно. Папа-глава родительского комитета написал в сети, что это на экскурсии. Но нет – на экскурсии мы сдаем тоже отдельно", - говорит она.

Ранее сообщалось, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника.

Также мы писали, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

Напомним, в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

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Видео: РБК-Украина