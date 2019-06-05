Скандальний російський шоумен у важкому стані: що сталося

Барі Алібасова екстрено доставили до лікарні у важкому стані. Скандальний шоумен і продюсер колись відомої групи "На-на" випадково випив рідину для промивання труб. Про це передають росЗМІ.

Повідомляється, що шоумен подумав, що в стаканчику сік та випив небезпечну рідину випадково.

Барі Алібасов з дружиною Лідією Федосєєвою-Шукшиною (фото: twitter.com onlinevmru)

Згідно з повідомленнями ЗМІ, його стан медики оцінюють як важкий. Він знаходиться у токсикореанимації НДІ ім. Скліфосовського.

Проте його син заперечує інформацію про стан 71-річного Алібасова і стверджує, що життю продюсера нічого не загрожує.

Барі Алібасов з дружиною Лідією Федосєєвою-Шукшиною (фото: twitter.com onlinevmru)

Раніше повідомлялося, що легендарна українська актриса Ада Роговцева потрапила до лікарні, чим серйозно налякала українців.

Також ми писали про те, що лікарня в Одесі потрапила в скандал після того, як мешканка міста опублікувала фотографії і відео жахливого стану медустанови.

До речі, не так давно дружина Алібасова, зірка радянського кіно, 80-річна Лідія Федосєєва-Шукшина, потрапила у реанімацію.