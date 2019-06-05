Скандальный российский шоумен в тяжелом состоянии: что произошло

Бари Алибасова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Скандальный шоумен и продюссер когда-то нашумевшей группы "На-на" случайно выпил жидкость для промывки труб. Об этом передают росСМИ.

Сообщается, что шоумен подумал, что в стаканчике сок и выпил опасную жидкость случайно.

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной (фото: twitter.com onlinevmru)

Согласно сообщениям СМИ, его состояние медики оценивают, как тяжелое. Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.

Однако его сын отрицает информацию о состоянии 71-летнего Алибасова и утверждает, что жизни продюссера ничего не угрожает.

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной (фото: twitter.com onlinevmru)

Ранее сообщалось, что легендарная украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу, чем серьезно испугала украинцев.

Также мы писали о том, что больница в Одессе попала в скандал после того, как жительница города опубликовала фотографии и видео ужасного состояния медучреждения.

К слову, не так давно супруга Алибасова, звезда советского кино, 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, попала в реанимацию.