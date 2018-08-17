Помер відомий радянський письменник

Фото: Швидка допомога (wikimedia.org)

Літератору було 66 років

У Москві помер відомий радянський і російський письменник, володар "Російського букера" Володимир Шаров. Про це повідомили представники Інституту перекладу Росії з посиланням на дружину письменника Ольгу Дунаевскую.

Відомо, що Володимир Шаров останні кілька років боровся з важким захворюванням. Навесні йому виповнилося 66 років.

Володимир Шаров народився 7 квітня 1952 року в Москві. Вступив в Плехановський інститут, але змушений був його покинути. Пізніше закінчив історичний факультет Воронезького університету.

Фото: Володимир Шаров (facebook com/godliteratury)

Як літератор дебютував у 1979 році в журналі "Новий світ", в якому романи Шарова згодом неодноразово публікувалися. Деякі з них викликали літературні скандали.

В книгах Шарова розробляється концепція альтернативної російської релігійності.

Наприклад, у романі "Воскресіння Лазаря" сталінські репресії трактовані як сплановане високодуховними чекістами умертвіння плоті жертв заради порятунку їхніх душ.

У романі "Будьте як діти" В. І. Ленін звертається в християнство і очолює хрестовий похід безпритульників на Єрусалим, мета якого — побудувати на землі царство Боже.

Систематичне прирівнювання більшовизму до православ'я принесло Шарову репутацію "майстра інтелектуальної провокації".

Володимир Шаров також відомий як автор таких романів, як "Репетиції", "Стара дівчинка", "Будьте як діти" і "Повернення в Єгипет". За цей роман Шаров в 2014 році отримав премію "Російський буккер". Остання книга Шарова, "Царство Агамемнона", була опублікована кілька тижнів тому.

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Відео: РБК-Україна