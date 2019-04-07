Швидка не виїхала на виклик: під Вінницею недбалість лікарів вбила хлопця

В лікарні Вінницької області лікарів звинувачують у смерті юнака, оскільки ті з незрозумілих причин не приїхали на виклик. Подробицями шокуючого інциденту ділиться ТСН.

Наголошується, що у 18-річного хлопця різко заболів живіт і батьки миттєво повезли його до сільського фельдшера, однак та нічим допомогти не змогла і викликала "швидку", яку так і не вдалося дочекатися.

"Ніхто нікуди не рухався. Вони мені подзвонили, кажу: "Я виїжджаю, але не знаю, чи довезу, він почав падати, сильні болі у животі. Я всю дорогу питав: Іванко, що болить? Він говорив: Живіт. Говорив йому: Потерпи, ми тебе врятуємо", - розповідає отець Анатолій.

Хлопця відразу ж доставили в реанімацію, однак до того часу він вже був при смерті. Проводили штучне дихання, робили масаж серця, але запустити його все одно не вдалося.

Відео: YouTube/ТСН)

Офіційна причина смерті - панкреатит, гостре запалення підшлункової залози. Проте один з хірургів каже, якби Івана везла "швидка", його могли б врятувати.

"Батько його транспортував неправильно, він по дорозі кілька разів втрачав свідомість, він був нахилений вперед. Дихання зупинялося. Внаслідок цього настав набряк мозку. Він би не помер від панкреатиту так швидко", - упевнений лікар-анестезіолог Олександр Гузар.

Однак батьки погоджуватися з даною інформацією відмовляються. Близькі вже написали заяву в поліцію і прокуратуру. Якщо провину лікарів доведуть, за ненадання допомоги їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

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