"Слуга диявола": священик вигнав доньку бійця ЗСУ за те, що вона не тієї віри (відео)

Колаж РБК-Україна

Дівчину запросили бути хресною матір'ю

У місті Бершадь Вінницької області священик УПЦ МП вигнав із храму дівчину за те, що вона віруюча Української Греко-Католицької церкви й молилася українською мовою. Про це дівчина написала у Twitter і опублікувала відео конфлікту.

"Ми з такими не молимося" - на Вінниччині, московський піп вигнав з храму дівчину за те, що вона віруюча Української Греко-Католицької Церкви й символ віри (запрошена бути хресною на таїнстві хрещення) говорила українською мовою. Оксана Лебідь – дочка бійця української армії. pic.twitter.com/uL9wvII2cV — Evhen (@evhen_n) 22 января 2019 г.

Батько дівчини, який є українським воєнним, вступився за доньку. Він сказав, що священик служить не Богу, а дияволу.

"Дитина не до Вас прийшла, вона прийшла до Бога", - сказав батько.

Він додав, що священик служить Кирилу і Московії, а не українцям.

"Ви не служите таким, як я, які вас захищали", - додав батько дівчини.

До того ж розгніваний чоловік сказав, що священику не належить храм, він у ньому служить, і тому не має права виганяти людей з церкви.

Користувачі мережі вибухнули гнівними коментарями на адресу "священослужителя". Вони пишуть, що на місці батька дівчини вони б "цього попа прямо там і постригли".

"Вигнати з церкви, такого не повинно траплятися. Зі свого будинку він може вигнати людину, а з Божого - ні, тому що коли йду до церкви, йду до Бога, а не до попів", - написав один коментатор.

"А можна ж було просто прикладом по звіздельніку ... Цього Бетмена, щоб миролюбним до всіх відразу став. Який же це священик, це чорт в рясі. Якщо будуть бикувати, так і говоріть - зараз буде процедура екзорцизму", - зазначив другий.

Скріншот коментарів: twitter.com/evhen_n

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батюшка з "тітушками" погрожував парафіянам через перехід в ПЦУ.

До речі, глава УПЦ МП Онуфрій закликав віруючих не переходити в Православну церкву України.

Ми також повідомляли про те, що в Одеській області перша громада УПЦ МП перейшла в Єдину церкву.