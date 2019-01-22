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"Слуга дьявола": священник выгнал дочь бойца ВСУ за то, что она не той веры (видео)

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 14:31
"Слуга дьявола": священник выгнал дочь бойца ВСУ за то, что она не той веры (видео)
Коллаж РБК-Украина

Девушку пригласили быть крестной матерью

В городе Бершадь Винницкой области священник УПЦ МП выгнал из храма девушку за то, что она верующая Украинской Греко-Католической церкви и молилась на украинском языке. Об этом девушка написала в Twitter и опубликовала видео конфликта.

Отец девушки, который является украинским военным, вступился за дочь. Он сказал, что священник служит не Богу, а дьяволу.

"Ребенок не к Вам пришел, он пришел к Богу", - сказал отец.

Он добавил, что священник служит Кириллу и Московии, а не украинцам.

"Вы не служите таким, как я, которые вас защищали", - добавил отец девушки.

К тому же разгневанный мужчина сказал, что священнику не принадлежит храм, он в нем служит, и поэтому не имеет права выгонять людей из церкви.

Пользователи сети разразились гневными комментариями в адрес "священнослужителя". Они пишут, что на месте отца девушки они бы "этого попа прямо там и постригли".

"Выгнать из церкви, такого не должно случаться. Со своего дома он может выгнать человека, а с Божьего - нет, потому что когда иду в церковь, иду к Богу, а не к попам", - написал один комментатор.

"А можно ведь было просто прикладом по звиздельнику ... Этого Бэтмэна, чтобы миролюбивым ко всем сразу стал. Какой же это священник, это черт в рясе. Если будут быковать, так и говорите - сейчас будет процедура экзорцизма", - отметил второй.

&quot;Слуга дьявола&quot;: священник выгнал дочь бойца ВСУ за то, что она не той веры (видео)

Скриншот комментариев: twitter.com/evhen_n

Напомним, раньше мы писали о том, что батюшка с "титушками" угрожал прихожанам из-за перехода в ПЦУ.

К слову, глава УПЦ МП Онуфрий призвал верующих не переходить в Православную церковь Украины.

Мы также сообщали о том, что в Одесской области первая община УПЦ МП перешла в Единую церковь.

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